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الرئيس الجزائري تبون في الصين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 18:26 قراءة: 0 د, 37 ث
      
وكالات -
بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، زيارة دولة إلى العاصمة الصينية بكين، من المقرر أن تستمر يومين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، بأن "رئيس الجمهورية، وصل على متن الطائرة الرئاسية في هذه اللحظات، إلى بكين عاصمة الصين الشعبية"، آتيا من قطر حيث كان أيضا في زيارة رسمية.

...

وكان مكتب تبون، قال الخميس الفائت، في بيان إن الزيارة إلى الصين ستركز على تعزيز العلاقات الوطيدة والعميقة الموجودة بالفعل، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشعبين الجزائري والصيني.

وكان تبون توجه إلى روسيا، في يونيو الماضي، في زيارة رسمية وشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث أعرب عن رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس للدول الناشئة الكبرى "لتحرير اقتصاد البلاد من بعض الضغوط التي نتعرض لها".


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