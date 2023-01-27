أكد النجم الساحلي في بيان رسمي ليلة الخميس أن رئيس الفريق عثمان جنيح اقترح على قائد الفريق ياسين الشيخاوي تجديد عقده لمدة موسم اضافي، وذلك خلال زيارة أداها جنيح للإطمئنان على الحالة الصحية لياسين إثر تعرضه لإصابة على مستوى الأربطة المُتقاطعة للركبة.
عثمان جنيّح يقترح على الشيخاوي تجديد عقده مع النجم الساحلي
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