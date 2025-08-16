Babnet   Latest update 20:17 Tunis

مدينة العلوم تنظم مهرجان عقارب للعلوم من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 16 Août 2025 - 19:10
      
تنظم مدينة العلوم بتونس، بالشراكة مع بلدية عقارب والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، من 6 إلى 8 سبتمبر القادم، مهرجان العلوم بمعتمدية عقارب (ولاية صفاقس )، الذي سيتناول مواضيع تهم الفلك والرياضيات والفيزياء والبيولوجيا الجزيئية وعلوم البيئة والتكنولوجيا.

 ويندرج تنظيم  مهرجان العلوم بعقارب، المفتوح للعموم بصفة مجانية، في إطار تبسيط ونشر وترسيخ الثقافة العلمية وثقافة الابتكار لدى مختلف فئات المجتمع وفي كامل أنحاء البلاد، وفي سياق إثراء أنشطة مدينة العلوم المتنقلة وتوسيعها من خلال برمجة ثرية بكل من قاعة البلدية ودار الثقافة والمكتبة السمعية البصرية بمدينة عقارب وبساحة المدينة، وفقا لما أوضحته مدينة العلوم في بلاغ صادر عنها، اليوم السبت

ويجسّم هذا المهرجان، حسب البلاغ، في جزء منه انفتاح المنظومة التربوية ومنظومة التعليم العالي وتناسقها من خلال إحداث جسور بينها من خلال العمل على تطوير آفاق بناء ثقافة علمية وطنية ترتكز لا فقط على الفكر التعاوني وعلى منهجية تشاركية  بل أيضا تنبني على النهوض بعلوم القرب التي تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في تونس.

وتنظم مدينة العلوم في إطار هذا المهرجان معرضا للرياضيات مصحوبا بزيارات موجهة مفتوحة للجميع، تتضمن تفاعلات وتجارب تعليمية ممتعة مرتبطة بعدة نظريات ومفاهيم رياضية، وورشات علمية حول "البيولوجيا الجزيئية والبيئة" و "الفلك"، وعروض علمية حول "النيتروجين السائل" و "الضغط والفراغ"، فضلا عن تنظيم أنشطة باستخدام خوذات الواقع الافتراضي، وحصص عروض فلكية في القبة السماوية المتنقلة، وعروض وثائقية مصوّرة عن البيئة.
كما تعتزم مدينة العلوم تنظيم سهرة فلكية مخصّصة للكسوف الكلّي للقمر يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، تتضمّن محاضرة عامة حول الكسوف الكلّي للقمر، ورصدا للسماء عبر التلسكوب.
ولفتت مدينة العلوم على أن هذا الحدث يجسّد الانفتاح والتكامل مع المنظومة التربوية والتعليم العالي والبحث والتجديد والابتكار، عبر خلق جسور معرفية تهدف إلى بناء ثقافة علمية وطنية قائمة على روح التعاون والمشاركة،، من جهة، وإلى تعزيز تقريب العلوم من المواطن بمختلف جهات البلاد مما يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لتونس ،من جهة أخرى.
ودعت الطلبة والتلاميذ والجمهور الواسع إلى زيارة فضاءات الأنشطة بمدينة عقارب للاحتفال  بهذا "العرس العلمي والمعرفي".
دلال


