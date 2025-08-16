Babnet   Latest update 09:18 Tunis

الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ef6a82c5024.87408600_feomigkljpqnh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 16 Août 2025 - 09:12
      
تدور اليوم السبت 16 أوت 2025 الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك انطلاقًا من الساعة 16:30.

برنامج المقابلات:


* النجم الساحلي – النادي الإفريقي (الوطنية 1) – تعليق: نضال اللطيف

* النادي البنزرتي – النادي الصفاقسي (الوطنية 2) – تعليق: خالد قويدر
* الملعب التونسي – شبيبة القيروان – تعليق: حسام بن ساسي
* الترجي الجرجيسي – شبيبة العمران – تعليق: وليد المنصري

نتائج الدفعة الأولى:

* الترجي الرياضي التونسي 1 – 1 الاتحاد المنستيري
* مستقبل المرسى 1 – 0 اتحاد بن قردان
* مستقبل سليمان 0 – 1 نجم المتلوي
* الأولمبي الباجي 0 – 0 مستقبل قابس


