الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي
تدور اليوم السبت 16 أوت 2025 الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك انطلاقًا من الساعة 16:30.
برنامج المقابلات:
برنامج المقابلات:
* النجم الساحلي – النادي الإفريقي (الوطنية 1) – تعليق: نضال اللطيف
* النادي البنزرتي – النادي الصفاقسي (الوطنية 2) – تعليق: خالد قويدر
* الملعب التونسي – شبيبة القيروان – تعليق: حسام بن ساسي
* الترجي الجرجيسي – شبيبة العمران – تعليق: وليد المنصري
نتائج الدفعة الأولى:* الترجي الرياضي التونسي 1 – 1 الاتحاد المنستيري
* مستقبل المرسى 1 – 0 اتحاد بن قردان
* مستقبل سليمان 0 – 1 نجم المتلوي
* الأولمبي الباجي 0 – 0 مستقبل قابس
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313419