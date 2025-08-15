الألعاب العالمية (الكرة الحديدية): تأهل منى الباجي الى الدور النهائي.. وخالد بوقريبة يراهن على البرونزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f2e036e8e78.16019422_hljmfqegnkoip.jpg width=100 align=left border=0>

تأهلت التونسية منى الباجي الى الدور النهائي لمنافسات الرمي بالدقة للكرة الحديدية ضمن دورة الألعاب العالمية المقامة حاليا بمدينة شينغدو الصينية اثر فوزها اليوم الجمعة على الفرنسية ساندرين بوانسو بنتيجة 30-18.

وستلاقي منى الباجي غدا السبت في الدور النهائي الصينية يان لينلين في مسعى للتويج بأول ميدالية ذهبية للمشاركة التونسية في الألعاب العالمية.

ومن ناحية أخرى سيراهن البطل العالمي خالد بوقريبة غدا على الميدالية البرونزية أمام التايلندي راتشاتا خامدي وذلك اثر خسارته اليوم الجمعة أمام البنيني مارسيل غريتابل بنتيجة 37-38.

