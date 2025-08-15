Babnet   Latest update 21:14 Tunis

بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهزم اما جزر فارو 28-32

Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 19:34
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد تحت 19 عاما امام منتخب جزر فارو 28-32 اليوم الجمعة في لقاء من اجل تحديد صاحبي المركزين 19 و20 ضمن بطولة العالم لهذه الفئة العمرية "مصر 2025".
وكان المنتخب التونسي انهزم امس امام نظيره الكرواتي 30-36 بعد الفوز على نظيره الكوري 41-34 والتعادل مع نظيره البحريني في كاس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد (مقابلات ترتيبية).
وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي كان انهى الدور الاول من المسابقة في المركز الثالث للمجموعة الثامنة برصيد نقطتين اثر التغلب على الولايات المتحدة 43 - 26 والخسارة امام كل من الدنمارك 31-37 وتشيكيا 32-33.


