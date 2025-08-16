أمل حمام سوسة يعزز صفوفه باللاعب فادي سليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60f80f3b9f44f4.61346794_lnfipghqekmoj.jpg width=100 align=left border=0>

عزز أمل حمام سوسة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم صفوفه باللاعب فادي سليمان في اطار تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

وأمضى فادي سليمان (24 عاما) الذي يشغل مركز مهاجم عقدا يمتد الى غاية 30 جوان 2026، وقد سبق له اللعب لفائدة قوافل قفصة ومستقبل سليمان.