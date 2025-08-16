Babnet   Latest update 11:14 Tunis

أمل حمام سوسة يعزز صفوفه باللاعب فادي سليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60f80f3b9f44f4.61346794_lnfipghqekmoj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Août 2025 - 10:07 قراءة: 0 د, 14 ث
      
عزز أمل حمام سوسة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم صفوفه باللاعب فادي سليمان في اطار تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.
وأمضى فادي سليمان (24 عاما) الذي يشغل مركز مهاجم عقدا يمتد الى غاية 30 جوان 2026، وقد سبق له اللعب لفائدة قوافل قفصة ومستقبل سليمان.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313422


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 أوت 2025 | 22 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:09
12:31
05:37
04:02
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
36°-24
33°-24
36°-25
40°-27
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    