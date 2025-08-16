أمل حمام سوسة يعزز صفوفه باللاعب فادي سليمان
عزز أمل حمام سوسة الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم صفوفه باللاعب فادي سليمان في اطار تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.
وأمضى فادي سليمان (24 عاما) الذي يشغل مركز مهاجم عقدا يمتد الى غاية 30 جوان 2026، وقد سبق له اللعب لفائدة قوافل قفصة ومستقبل سليمان.
