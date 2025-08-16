Babnet   Latest update 09:18 Tunis

ترامب: لا أرى أي ضرورة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وشركائها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a034133b01d2.15624234_gmkehpfqnjiol.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Août 2025 - 06:41 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى أي ضرورة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وشركائها التجاريين، مشيرا إلى أن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا كان جيدا للغاية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في 15 أوت عقب القمة، ردا على سؤال حول العواقب المحتملة على روسيا: "نظرا لما حدث اليوم، لا أعتقد أنني بحاجة للتفكير في الأمر الآن". مضيفا: "كما تعلمون، اعتبر أن الاجتماع سار على خير ما يرام".



في الوقت نفسه، لم يستبعد ترامب عودة مسألة العقوبات إلى جدول الأعمال مستقبلا.

وأضاف: "قد يتعين عليّ التفكير في الأمر خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريبا، لكن في الوقت الحالي، لسنا بحاجة للتفكير فيه".

كما أكد ترامب أن الدول الأوروبية "ستضطر إلى بذل القليل من العمل" للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

وتابع: "لدي قائمة بألف شخص، قدموها لي [روسيا] اليوم [الجمعة]". مضيفا: "آلاف الأشخاص، السجناء، سيتم إطلاق سراحهم. لدينا أكثر من ألف سجين، ويجب على أوكرانيا قبولهم. ستطلق السلطات الروسية سراحهم. ويجب على السلطات الأوكرانية قبولهم".

وقال ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين قد وافق على المشاركة في القمة بسبب الضغوط الاقتصادية على روسيا والمخاوف بشأن قرار دول "الناتو" زيادة الإنفاق الدفاعي: "إنه قوي وصلب للغاية.. إنه رجل ذكي جدا. لا شيء يُجبره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أعتقد أنه يحترم بلدنا".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313416


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 أوت 2025 | 22 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:09
12:31
05:37
04:02
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
36°-24
33°-24
37°-25
40°-27
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    