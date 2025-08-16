ترامب: لا أرى أي ضرورة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وشركائها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a034133b01d2.15624234_gmkehpfqnjiol.jpg width=100 align=left border=0>

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى أي ضرورة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وشركائها التجاريين، مشيرا إلى أن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا كان جيدا للغاية.



وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في 15 أوت عقب القمة، ردا على سؤال حول العواقب المحتملة على روسيا: "نظرا لما حدث اليوم، لا أعتقد أنني بحاجة للتفكير في الأمر الآن". مضيفا: "كما تعلمون، اعتبر أن الاجتماع سار على خير ما يرام".

