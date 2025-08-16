بنزرت: حجز 4 محركات ضخ وقوارير غاز منزلية  بمنطقة الزقب بأوتيك في إطار التصدي لظاهرة ري المزروعات بالمياه المستعملة وغير المعالجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a06e365884a1.26070320_hkmfeqljgponi.jpg width=100 align=left border=0>

أفضت حملة جهوية مشتركة انتظمت، عشية أمس الجمعة، بمنطقة الزقب من معتمدية أوتيك، في إطار التصدي لظاهرة ري المزروعات بالمياه المستعملة وغير المعالجة، إلى حجز 4 محركات ضخ وقوارير غاز منزلي تعمّد أصحابها استعمالها في ري حوالي 1,4هك مزروعة أعلافا، حسب مصدر محلي مسؤول.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات"، أنّه تم إقرار حرث وإتلاف كامل المنطقة المذكورة، مع إتخاذ الاجراءات الزجرية الواجبة ضدّ المخالفين، سيما بعد رصد عملية تخريب على مستوى قناة المياه المستعملة بجانب قناة الصرف والتجفيف بالمكان.

وأكّد تواصل حملات المراقبة المشددة بهدف التصدي لكل أشكال التعدي على الصحة العامة والمضار الناجمة عن استعمال المياه الملوثة على صحة المواطن، وحماية للمنظومة البيئية والقطاع الفلاحي من تداعيات هذه الاستعمالات غير القانونية.

