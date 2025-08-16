النادي الصفاقسي: عبد العزيز بن عبد الله مدربا جديدا لفريق كبريات الكرة الطائرة
أعلن النادي الصفاقسي اليوم السبت التعاقد مع المدرب عبد العزيز بن عبد الله للإشراف على فريق كبريات الكرة الطائرة للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.
وأورد فريق عاصمة الجنوب في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ الفريق سيستانف التمارين يوم الأثنين القادم إنطلاقا من الساعة 11:30 بقاعة الرائد البجاوي.
يذكر أنّ النادي الصفاقسي يملك في سجله المحلي 8 بطولات اخرها سنة 2019 الى جانب 10 كؤوس اخرها عام 2024.
