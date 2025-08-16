النادي الصفاقسي: عبد العزيز بن عبد الله مدربا جديدا لفريق كبريات الكرة الطائرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a082df564488.40976882_qlfgemipjhnko.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن النادي الصفاقسي اليوم السبت التعاقد مع المدرب عبد العزيز بن عبد الله للإشراف على فريق كبريات الكرة الطائرة للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

وأورد فريق عاصمة الجنوب في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ الفريق سيستانف التمارين يوم الأثنين القادم إنطلاقا من الساعة 11:30 بقاعة الرائد البجاوي.

يذكر أنّ النادي الصفاقسي يملك في سجله المحلي 8 بطولات اخرها سنة 2019 الى جانب 10 كؤوس اخرها عام 2024.