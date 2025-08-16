Babnet   Latest update 14:19 Tunis

النادي الصفاقسي: عبد العزيز بن عبد الله مدربا جديدا لفريق كبريات الكرة الطائرة

Publié le Samedi 16 Août 2025
      
أعلن النادي الصفاقسي اليوم السبت التعاقد مع المدرب عبد العزيز بن عبد الله للإشراف على فريق كبريات الكرة الطائرة للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.
وأورد فريق عاصمة الجنوب في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ الفريق سيستانف التمارين يوم الأثنين القادم إنطلاقا من الساعة 11:30 بقاعة الرائد البجاوي.
يذكر أنّ النادي الصفاقسي يملك في سجله المحلي 8 بطولات اخرها سنة 2019 الى جانب 10 كؤوس اخرها عام 2024.


