Babnet   Latest update 19:03 Tunis

صفاقس : "حملة مراقبة مسالك توزيع أجهزة التكييف الفردي تسفر عن الحجز الفعلي لـ300 مكيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f6227a845c4.24382842_ekfmqnolhijpg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 18:36 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أسفرت حملة المراقبة لمختلف مسالك توزيع أجهزة التكييف الفردي، امس الخميس، عن تحرير 7 محاضر بحث من أجل مسك وترويج منتوج غير مطابق للتراتيب من حيث استهلاكها للطاقة، والحجز الفعلي لـ300 مكيف والحجز الوقتي ل12 مكيف.

وقد قامت بتنفيذ هذه الحملة مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بصفاقس بالاشتراك مع مصالح الديوانة والأمن الوطني والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، تحت إشراف والي الجهة، ،

أخبار ذات صلة:
الحملة الوطنية لمراقبة أجهزة تكييف الهواء الفردية تفضي الى حجز أكثر من 3380 مكيف هواء وتسجيل 146 مخالفة ...


وأفاد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "حملة المراقبة هذه تتنزل في اطار تنفيذ توصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2025، حول مشاريع الانتقال الطاقي، وتبعا للاجتماع التنسيقي المركزي، حيث تقرّر تكثيف العمل الرقابي على اجهزة التكييف الفردي للتثبتمن مدى مطابقتها للتراتيب على مستوى استهلاكها للطاقة".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313407


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:12
16:09
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet35°
28° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
34°-22
37°-24
34°-24
36°-25
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    