صفاقس : "حملة مراقبة مسالك توزيع أجهزة التكييف الفردي تسفر عن الحجز الفعلي لـ300 مكيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f6227a845c4.24382842_ekfmqnolhijpg.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت حملة المراقبة لمختلف مسالك توزيع أجهزة التكييف الفردي، امس الخميس، عن تحرير 7 محاضر بحث من أجل مسك وترويج منتوج غير مطابق للتراتيب من حيث استهلاكها للطاقة، والحجز الفعلي لـ300 مكيف والحجز الوقتي ل12 مكيف.



وقد قامت بتنفيذ هذه الحملة مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بصفاقس بالاشتراك مع مصالح الديوانة والأمن الوطني والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، تحت إشراف والي الجهة، ،

