صفاقس : "حملة مراقبة مسالك توزيع أجهزة التكييف الفردي تسفر عن الحجز الفعلي لـ300 مكيف
أسفرت حملة المراقبة لمختلف مسالك توزيع أجهزة التكييف الفردي، امس الخميس، عن تحرير 7 محاضر بحث من أجل مسك وترويج منتوج غير مطابق للتراتيب من حيث استهلاكها للطاقة، والحجز الفعلي لـ300 مكيف والحجز الوقتي ل12 مكيف.
وقد قامت بتنفيذ هذه الحملة مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بصفاقس بالاشتراك مع مصالح الديوانة والأمن الوطني والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، تحت إشراف والي الجهة، ،
وأفاد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "حملة المراقبة هذه تتنزل في اطار تنفيذ توصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2025، حول مشاريع الانتقال الطاقي، وتبعا للاجتماع التنسيقي المركزي، حيث تقرّر تكثيف العمل الرقابي على اجهزة التكييف الفردي للتثبتمن مدى مطابقتها للتراتيب على مستوى استهلاكها للطاقة".
