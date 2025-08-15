Babnet   Latest update 18:07 Tunis

توننداكس ينهي جلساته الأسبوعية متراجعا بنسبة 20ر0 بالمائة في ظل معدل تداول يومي عند 4ر4 مليون دينار

Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 17:26
      
تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، في ختام جلساته أسبوعه الممتد من 11 الى 15 أوت 2025، بنسبة 20ر0 بالمائة الى مستوى 55ر11839 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.
وسجلت السوق تداول قرابة 6ر17 مليون دينار في ظل غياب تداول كتل أسهم على امتداد الجلسات مما جعل المعدل اليوم للتداولات في حدود 4ر4 مليون دينار وقد تصدر سهم مخابر أنيماد قائمة الشركات الجاذبه للمستثمرين واستحوذ على قرابة 49 بالمائة من اجمالي تداولات السوق.
وتصدر سهم بنك تونس والإمارات، قائمة الأسهم النشطة، وحقق إرتفاعا بنسبة 7ر13 بالمائة ليقفل على سعر 310ر4 دينار في كسب سهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي، 9ر7 بالمائة ليصل الى سعر 750ر3 دينار.

وتراجع سهم الشركة التونسية للاتصالات السلكية واللاسلكية، في المقابل، بنسبة 6ر7 بالمائة وينهي الأسبوع عند مستوى 700ر5 دينار وخسر سهم مجموعة تواصل القابضة 3ر4 بالمائة وأنهي الأسبوع عند حدود 670ر0 دينار.


