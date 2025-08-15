جلسة عمل لمناقسة النّسخة الأوليّة من تقرير السّياسات العموميّة لقطاع البيئة الخاصّة بمخطّط التّنمية 2026-2030

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f5f74b16999.49570028_igqfpoejnmklh.jpg width=100 align=left border=0>

خصّصت جلسة العمل، التّي انعقدت الجمعة، بمقر وزارة البيئة، تحت اشراف وزير البيئة، حبيب عبيد، لتقديم ومناقسة النّسخة الأوليّة من تقرير السّياسات العموميّة لقطاع البيئة الخاصّة بمخطّط التّنمية 2026-2030 .



وضم التّقرير، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، المشاريع ذات الأولويّة المُقترحة من طرف المجالس المحليّة والبالغ عددها 233 مشروعا.

