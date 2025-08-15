جندوبة: تقدّم بأكثر من 95 بالمائة في أشغال إعادة تهيئة قصر بلدية جندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673374990ac832.63288052_qfeokjpiglmhn.jpg width=100 align=left border=0>

تقدّمت أشغال إعادة تهيئة قصر بلدية جندوبة بنسبة تفوق 95 بالمائة، علما أن الكلفة الجملية للمشروع ناهزت 4 ملايين دينار، وفق ما أفاد به الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جندوبة، فتحي الجيناوي، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.



ووفق ذات المصدر، فقد بلغت أشغال المشروع، الذي انطلق سنة 2023، مرحلة القبول الوقتي بالتوازي مع دخول مقاول التكييف بعد ان استوفت المقاولات المكلفة عملية البناء والتبليط، ومن المتوقّع ان تكتمل اشغال المشروع قبل موفى هذا العام.

