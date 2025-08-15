Babnet   Latest update 21:14 Tunis

جندوبة: تقدّم بأكثر من 95 بالمائة في أشغال إعادة تهيئة قصر بلدية جندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673374990ac832.63288052_qfeokjpiglmhn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 21:05 قراءة: 0 د, 41 ث
      
 تقدّمت أشغال إعادة تهيئة قصر بلدية جندوبة بنسبة تفوق 95 بالمائة، علما أن الكلفة الجملية للمشروع ناهزت 4 ملايين دينار، وفق ما أفاد به الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جندوبة،  فتحي الجيناوي، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.

ووفق ذات المصدر، فقد بلغت أشغال المشروع، الذي انطلق سنة 2023، مرحلة القبول الوقتي بالتوازي مع دخول مقاول التكييف بعد ان استوفت المقاولات المكلفة عملية البناء والتبليط، ومن المتوقّع ان تكتمل اشغال المشروع قبل موفى هذا العام.



ويمثل إعادة تهيئة مقرّ بلدية جندوبة، المحدثة منذ سنة 1887، احدى أهم المطالب التي رفعها متساكنو البلدية بعد  رصد تشققات بجدران وأسقف المقر القديم اضحت تهدد بانهيار المبنى، فضلا على ضيق مكاتب المقر، وعدم قدرته على استيعاب ضغط الخدمات التي يقدمها للمواطنين والمؤسسات، وفق نفس المصدر.
وبلدية جندوبة هي أكبر بلديات الجهة (14 بلدية)، وكانت تعرف ببلدية سوق الأربعاء قبل صدور الأمر عدد 185 لسنة 1966 القاضي بإبدال تسميتها من بلدية سوق الأربعاء إلى بلدية جندوبة.
مولدي


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313402


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:12
16:09
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet35°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
34°-22
37°-24
33°-25
36°-25
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    