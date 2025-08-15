جندوبة: تقدّم بأكثر من 95 بالمائة في أشغال إعادة تهيئة قصر بلدية جندوبة
تقدّمت أشغال إعادة تهيئة قصر بلدية جندوبة بنسبة تفوق 95 بالمائة، علما أن الكلفة الجملية للمشروع ناهزت 4 ملايين دينار، وفق ما أفاد به الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جندوبة، فتحي الجيناوي، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.
ووفق ذات المصدر، فقد بلغت أشغال المشروع، الذي انطلق سنة 2023، مرحلة القبول الوقتي بالتوازي مع دخول مقاول التكييف بعد ان استوفت المقاولات المكلفة عملية البناء والتبليط، ومن المتوقّع ان تكتمل اشغال المشروع قبل موفى هذا العام.
ويمثل إعادة تهيئة مقرّ بلدية جندوبة، المحدثة منذ سنة 1887، احدى أهم المطالب التي رفعها متساكنو البلدية بعد رصد تشققات بجدران وأسقف المقر القديم اضحت تهدد بانهيار المبنى، فضلا على ضيق مكاتب المقر، وعدم قدرته على استيعاب ضغط الخدمات التي يقدمها للمواطنين والمؤسسات، وفق نفس المصدر.
وبلدية جندوبة هي أكبر بلديات الجهة (14 بلدية)، وكانت تعرف ببلدية سوق الأربعاء قبل صدور الأمر عدد 185 لسنة 1966 القاضي بإبدال تسميتها من بلدية سوق الأربعاء إلى بلدية جندوبة.
