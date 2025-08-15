وزير التجهيز يوصي بالإستعداد لموسم الأمطار في ظل بيانات عن تنظيف نحو 2100 كلم من المنشئات المائية الى حدود جويلية 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f5b0a830b27.69817469_ehjfqpogkminl.jpg width=100 align=left border=0>

دعا وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، الى تنظيف المنشآت المائية استعدادا لموسم الأمطار وتطبيق قانون الاعتداء على الملك العمومي للطرقات في وقت تشير فيه الأرقام الى جهز وتنظيف نحو 2100 كلم من القنوات والمسيلات الى حدود شهر جويلية 2025 .



وعقد الزواري، الجمعة، جلسة عمل للنظر في الاستعدادات لموسم الأمطار ومدى تقدم إنجاز حملة النظافة على الطرقات المرقمة بالإضافة الى تطبيق قانون الإعتداء على الملك العمومي للطرقات.

