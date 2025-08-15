وزير التجهيز يوصي بالإستعداد لموسم الأمطار في ظل بيانات عن تنظيف نحو 2100 كلم من المنشئات المائية الى حدود جويلية 2025
دعا وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، الى تنظيف المنشآت المائية استعدادا لموسم الأمطار وتطبيق قانون الاعتداء على الملك العمومي للطرقات في وقت تشير فيه الأرقام الى جهز وتنظيف نحو 2100 كلم من القنوات والمسيلات الى حدود شهر جويلية 2025 .
وعقد الزواري، الجمعة، جلسة عمل للنظر في الاستعدادات لموسم الأمطار ومدى تقدم إنجاز حملة النظافة على الطرقات المرقمة بالإضافة الى تطبيق قانون الإعتداء على الملك العمومي للطرقات.
وحضر الجلسة المشرفون على الادارة العامة للجسور والطرقات والمياه العمرانية وإدارة المعدات وإدارة استغلال وصيانة الطرقات في حين شارك فيها عبر تقنية التواصل عن بعد المديرون الجهويون للتجهيز.
وتركّز الاجتماع على تقدم انجاز برنامج النظافة على مستوى شبكة الطرقات المرقمة والذي يشمل إلى جانب رفع فواضل البناء والأتربة والأوساخ والتنوير العمومي والتشوير الطرقي العناية بالمناطق الخضراء المتاخمة للطرقات وعلى مستوى المحولات.
وتطرق الإجتماع الى مسألة تطبيق قانون الإعتداء على الملك العمومي للطرقات ومتابعة تدخلات إدارة المياه العمرانية بمختلف ولايات الجمهورية والمتعلقة بجهر الأودية وتنظيفها وجهر منشآت الحماية من الفيضانات ومشاريع حماية مختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات.
وشدد الزواري، على ضرورة تكثيف عمليات تنظيف حواشي الطرقات المرقمة ومحيطها المباشر ومزيد العناية بشبكات تصريف مياه الامطار على مستوى الطرقات المرقمة والمنشات ذات الصلة وتأكد من نجاعتها.
واستعرض المشاركون،خلال الجلسة، الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ أشغال جهر وتنظيف المنشأت المائية وتطبيق قانون الإعتداء على الملك العمومي للطرقات والذي يشمل عدد خطايا على عدة مخالفات من بينها القاء فواضل البناء والاتربة والنفايات على الطرقات وإقامة منخفظات سرعة عشوائية .
وحث الوزير، خلال اللقاء، المديرين الجهويين للتجهيز على تكثيف الزيارات الميدانية وعمليات المتابعة الحينية والمستمرة لشبكات تصريف المياه و لشبكة الطرقات لضمان التدخل العاجل.
