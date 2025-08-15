الفنان صابر الرباعي يختتم مهرجان المنستير الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f5a2d1df8e6.95264974_joehgmpnkiflq.jpg width=100 align=left border=0>

أسدل الستار مساء أمس على الدورة 52 لمهرجان المنستير الدولي بعرض أثثه الفنان صابر الرباعي الذي عاد إلى المهرجان بعد عشرة سنوات ليمتع جمهوره التونسي والأجنبي الذي انسجم معه كليا طيلة ساعتين.



وافتتح الفنّان صابر الرباعي عرضه بأغنية "برشة يا مدلل" ليختتمه بأغنية "سيدي منصور" مرورا بباقة من الأغاني الأخرى منها "يا حلوة اش امحليك"، و"يا دلولة"، و"مزيانة"، و "تمنيت"، و"ببساطة"، و"عز الحابيب"، و"يهون الليل"، و"ما تبكيش" و"تفتكر"، كما قدم باقة من الأغاني التي تزخر بها المدونة الموسيقية التونسية منها "يا لي بعدك حير فكري" و"عرضوني زوز صبايا" و"اه ياخليلة" لصليحة، و"يا لايمين على الزين" لشبيلة راشد، كما غنى من رصيده"أنا اخترتك من مليون" وهي أول لحن لحنه الفنان صابر الرباعي سنة 1990، و"خلص تارك"، وصيد الريم"، و"شايخ".

