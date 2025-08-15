الفنان صابر الرباعي يختتم مهرجان المنستير الدولي
أسدل الستار مساء أمس على الدورة 52 لمهرجان المنستير الدولي بعرض أثثه الفنان صابر الرباعي الذي عاد إلى المهرجان بعد عشرة سنوات ليمتع جمهوره التونسي والأجنبي الذي انسجم معه كليا طيلة ساعتين.
وافتتح الفنّان صابر الرباعي عرضه بأغنية "برشة يا مدلل" ليختتمه بأغنية "سيدي منصور" مرورا بباقة من الأغاني الأخرى منها "يا حلوة اش امحليك"، و"يا دلولة"، و"مزيانة"، و "تمنيت"، و"ببساطة"، و"عز الحابيب"، و"يهون الليل"، و"ما تبكيش" و"تفتكر"، كما قدم باقة من الأغاني التي تزخر بها المدونة الموسيقية التونسية منها "يا لي بعدك حير فكري" و"عرضوني زوز صبايا" و"اه ياخليلة" لصليحة، و"يا لايمين على الزين" لشبيلة راشد، كما غنى من رصيده"أنا اخترتك من مليون" وهي أول لحن لحنه الفنان صابر الرباعي سنة 1990، و"خلص تارك"، وصيد الريم"، و"شايخ".
ووجه صابر الرباعي دعوة إلى السلط المعنية لتشييد مسرح كبير بالمنستير وبكل المدن التونسية طالما ان هناك جمهور متعطش للفن.
وكانت سهرة أمس من أحلى سهرات مهرجان المنستير الدولي مع الصوت العذب للفنان التونسي العربي الكبير صابر الرباعي رغم انه لم يقدم سوى أغنيتين من ألبومه الجديد وكانت السهرة على امتداد ساعتين رحلة عاد فيها بالجمهور إلى سنة 1990 ومابعدها.
واشار مدير مهرجان المنستير الدولي معز عباس إلى أن العرض كان ناجحا استمتع خلاله الجمهور ورقص وغني مع صابر الرباعي حتى الأغاني غير المعروفة وكانت سهرة في مستوى اختتام مهرجان دولي.
وأضاف عباس أنّ الدورة 52 للمهرجان تضمنت 20 عرضا متنوعا بين المسرح والسينما والطرب والراب والجاز وسجلت هيئة المهرجان شبابيك مغلقة في أربعة عروض "الرباط يغني2" ولطفي بوشناق وبلطي وصابر الرباعي.
وأوضح الفنّان صابر الرباعي في تصريح صحفي إثر العرض أنّ احترامه لذاته ولجمهوره وإنتاجه المتواصل هو سر النجاح والحب والاحترام الذي يحظى به من قبل جمهوره الذي يقبل بكثافة على مواكبة عروضه لأنّه يتوقع دائما أنّ كلّ عرض سيكون في مستوى تطلعاته قائلا "لا أدخر أي جهد كي أدخل الفرحة على نفوس الجماهير إذ هناك صعوبة اليوم في نجاح أي عرض بسبب التكاليف وأسعار التذاكر التي قد تكون باهظة بعض الشيء".
وذكر صابر الرباعي أنّه بصدد إعداد بكلّ تريث لمشروع فني مختلف عما انجزه إلى حدّ الآن قائلآ انها تجربة فنية موسيقية مغايرة ستتضمن موسيقات مختلفة وهناك فكرة لتشريك بعض الأصوات التي ربّما يسمعها الجمهور لأوّل مرة إلى جانب صابر الرباعي.
وأفاد أنّه إلى جانب جولته الفنية في تونس له جولة خارجها حيث سيتوجه خلال الأسبوع المقبل لأوّل مرة إلى أربيل بكردستان العراق ثم مصر إلى جانب عروض فنية أخرى خلال سبتمبر المقبل.
