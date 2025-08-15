المنتخب التونسي لكرة السلة يمنى بهزيمته الثانية في "الأفروباسكيت 2025"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

تلقى المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة، حامل لقب النسختين الأخيرتين من بطولة إفريقيا (أفروباسكيت)، هزيمة ثانية في مشواره ضمن النسخة الحالية المقامة في أنغولا من 12 إلى 24 أوت الجاري، بعد خسارته أمام نظيره النيجيري بنتيجة 66-87، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



وكان المنتخب التونسي قد افتتح مشاركته في البطولة بالهزيمة أمام الكاميرون بنتيجة 65-86 يوم الأربعاء الماضي، ليبقى دون أي انتصار بعد جولتين.

