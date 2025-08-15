Babnet   Latest update 18:07 Tunis

المنتخب التونسي لكرة السلة يمنى بهزيمته الثانية في "الأفروباسكيت 2025"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 15:52
      
تلقى المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة، حامل لقب النسختين الأخيرتين من بطولة إفريقيا (أفروباسكيت)، هزيمة ثانية في مشواره ضمن النسخة الحالية المقامة في أنغولا من 12 إلى 24 أوت الجاري، بعد خسارته أمام نظيره النيجيري بنتيجة 66-87، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وكان المنتخب التونسي قد افتتح مشاركته في البطولة بالهزيمة أمام الكاميرون بنتيجة 65-86 يوم الأربعاء الماضي، ليبقى دون أي انتصار بعد جولتين.



بقية مباريات المجموعة

تلتقي الكاميرون في وقت لاحق من مساء اليوم منتخب مدغشقر في المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها، فيما سيختتم المنتخب التونسي الدور الأول بمواجهة مدغشقر يوم الأحد القادم على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

نتائج المجموعة الثانية

* الأربعاء 13 أوت 2025

* تونس – الكاميرون: 65-86
* نيجيريا – مدغشقر: 77-59

* الجمعة 15 أوت 2025

* تونس – نيجيريا: 66-87
* الكاميرون – مدغشقر: (في وقت لاحق)

الترتيب الحالي للمجموعة الثانية

| المنتخب | النقاط | عدد المباريات |
| --------- | ------ | ------------- |
| نيجيريا | 4 | 2 |
| الكاميرون | 2 | 1 |
| تونس | 2 | 2 |
| مدغشقر | 1 | 1 |


