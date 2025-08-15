وزارة الاسرة تنظم باليابان فعالية للتعريف بأبز محطات الفعل النسائي على امتداد مختلف الحقبات التاريخية
نظّمت مؤخرا وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تزامنا بالاحتفاء بالتظاهرة الكونية أوساكا 2025 باليابان فعالية تحت شعار "تونس.. تاريخ تضيئه النساء" وتولت تنشيط معرضا للصناعات التقليدية النسائية حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.
ولفتت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الى أن هذه الفعالية جاءت للتعريف بأبرز محطات الفعل النسائي ضمن مسار تاريخي تضيئه النساء التونسيّات على امتداد الحقبات التاريخية التي عرفتها تونس من خلال شريط وثائقي، فضلا عن تنظيم معرض لباقة من المنتوجات النسائيّة التقليدية النسائية بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية لاقى إقبالا واستحسانا كبيرين من قبل زوار التظاهرة العالميّة أوساكا 2025.
وتابع زوار المعرض على مدى يومي 12 و 13 أوت الجاري ورشة حيّة أمنتها حرفيّة تونسيّة متميّزة في مجال التطريز اليدوي تعرف خلالها الزوار على تقنيات التطريز اليدوي التونسي.
وكان المعرض محطة توقف عندها الزوار الأجانب في غمرة احتفالات تونس بالعيد الوطني للمرأة على إضاءات حول المنتوجات الحرفية النسائية من مختلف ولايات الجمهوريّة وذلك في امتداد للبرنامج الاحتفالي الذي نظمه جناح تونس المشارك في فعاليات هذه التظاهرة الكونيّة الكبرى.
