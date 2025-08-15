وزارة الاسرة تنظم باليابان فعالية للتعريف بأبز محطات الفعل النسائي على امتداد مختلف الحقبات التاريخية

نظّمت مؤخرا وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تزامنا بالاحتفاء بالتظاهرة الكونية أوساكا 2025 باليابان فعالية تحت شعار "تونس.. تاريخ تضيئه النساء" وتولت تنشيط معرضا للصناعات التقليدية النسائية حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.ولفتت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الى أن هذه الفعالية جاءت للتعريف بأبرز محطات الفعل النسائي ضمن مسار تاريخي تضيئه النساء التونسيّات على امتداد الحقبات التاريخية التي عرفتها تونس من خلال شريط وثائقي، فضلا عن تنظيم معرض لباقة من المنتوجات النسائيّة التقليدية النسائية بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية لاقى إقبالا واستحسانا كبيرين من قبل زوار التظاهرة العالميّة أوساكا 2025.