前外交官、中国经济专家李远清（音）指出，突尼斯政府推行的经济国际化政策成效显著，中国企业正充分受益于该国毗邻欧洲等市场的区位优势。他在北京接受突尼斯非洲通讯社专访时表示，该政策已推动众多中企在突尼斯设立生产基地，既满足本地市场需求，又辐射区域市场，有效促进了当地工业发展。



此次采访正值中国商务部为阿拉伯国家记者举办培训期间。李远清特别强调，突尼斯凭借其悠久文明与和平稳定的社会环境，正成为中国人旅游深造的热门目的地："许多中国游客被突尼斯的历史文化吸引，同时也有学子利用其优质教育体系同步获取阿拉伯语和法语双认证——这是其他国家难以提供的独特优势。"

