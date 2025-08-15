中国专家：突尼斯经济国际化政策助力中企拓展市场
前外交官、中国经济专家李远清（音）指出，突尼斯政府推行的经济国际化政策成效显著，中国企业正充分受益于该国毗邻欧洲等市场的区位优势。他在北京接受突尼斯非洲通讯社专访时表示，该政策已推动众多中企在突尼斯设立生产基地，既满足本地市场需求，又辐射区域市场，有效促进了当地工业发展。
此次采访正值中国商务部为阿拉伯国家记者举办培训期间。李远清特别强调，突尼斯凭借其悠久文明与和平稳定的社会环境，正成为中国人旅游深造的热门目的地："许多中国游客被突尼斯的历史文化吸引，同时也有学子利用其优质教育体系同步获取阿拉伯语和法语双认证——这是其他国家难以提供的独特优势。"
他列举中突合作成果称，中国在科技、工程、信息技术及传媒等领域为突尼斯人创造了大量就业机会，突尼斯员工以敬业精神广受好评。两国经贸关系持续深化，突尼斯通过参与中国国际进口博览会等平台，成功推动橄榄油、椰枣等农产品出口。
多领域合作前景广阔 在面向阿拉伯记者的专题讲座中，李远清阐释了中国"亲诚惠容"的周边外交理念，提出中阿可在工程承包、基础设施、投资合作、传统与新能源开发、航天工业等领域加强协作。他指出，地处亚非交汇处的阿拉伯国家文明多元、资源丰富，当前正基于国情探索自主发展道路。
全球治理的中国主张 这位专家强调，中国始终坚持共商共建共享的全球治理观，主张国家不分大小强弱一律平等。中国将继续支持联合国发挥核心作用，维护发展中国家代表权，推动国际体系以法治为基础有序运行。"大国更应以身作则，践行平等合作、善意履约原则。"
李远清总结道，面对经济全球化与日益复杂的非传统安全挑战，和平共处五项原则仍是处理国际事务的圭臬。中国将持续推动构建人类命运共同体，在迈向多极化世界的过程中发挥建设性作用。
