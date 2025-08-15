وزير الإقتصاد والتخطيط يلتقي أفراد الجالية التونسية باليابان ويزور أجنحة دول شقيقة في معرض أوساكا 2025
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة باليابان، وذلك في اليوم الثاني من مشاركته في فعاليات التظاهرة الكونية Osaka Expo 2025 باليابان.
وكان اللقاء مناسبة أشاد خلالها الوزير بالدور الهام لأبناء تونس وبناتها في إشعاع صورة البلاد في اليابان، مشيرًا إلى الفرص المتوفرة لهم للمساهمة في مسار التنمية بتونس بفضل ما راكموه من تجارب ناجحة وخبرة في المجالات التي ينشطون فيها.
وأكد الوزير، في ذات السياق، على ما يحظى به التونسيون بالخارج من متابعة واهتمام من قبل رئيس الجمهورية بمشاغلهم وتطلعاتهم، وحرصه الدائم على توفير أفضل الظروف لهم سواء في بلدان الإقامة أو في تونس، بما يرسخ لديهم الاعتزاز بالانتماء ويجعلهم شركاء فاعلين في حاضر البلاد ومستقبلها.
وقام وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، مرفوقًا بـ سفير تونس لدى اليابان أحمد شفرة، بزيارة أجنحة كل من دولة فلسطين و المملكة العربية السعودية والجزائر. وكانت الزيارات مناسبة اطّلع خلالها الوزير على مكونات الأجنحة وما تحتوي عليه من مضامين وبيانات تعرض المخزون الحضاري والموروث الثقافي المتجذر عبر التاريخ لهذه البلدان الشقيقة، وما يتميز به من ثراء وتنوع.
كما كان للوزير لقاء بـ Kenji Nishimara، مدير مجموعة G_CUBE Co., Ltd اليابانية، الناشطة في عدة مجالات، من ذلك الخدمات الصحية والصناعات الصيدلانية وغيرها. وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى نشاط المجموعة في تونس وإلى آفاق تطويره.
