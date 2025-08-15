وزير الإقتصاد والتخطيط يلتقي أفراد الجالية التونسية باليابان ويزور أجنحة دول شقيقة في معرض أوساكا 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ee789d4e319.80232012_ipnlfkqhojmge.jpg width=100 align=left border=0>

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة باليابان، وذلك في اليوم الثاني من مشاركته في فعاليات التظاهرة الكونية Osaka Expo 2025 باليابان.



وكان اللقاء مناسبة أشاد خلالها الوزير بالدور الهام لأبناء تونس وبناتها في إشعاع صورة البلاد في اليابان، مشيرًا إلى الفرص المتوفرة لهم للمساهمة في مسار التنمية بتونس بفضل ما راكموه من تجارب ناجحة وخبرة في المجالات التي ينشطون فيها.

