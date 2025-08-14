توزر: النظر في الإشكاليات التنموية وأسباب تعطل مجموعة من المشاريع خلال اليوم المحلي للتنمية بمعتمدية توزر
في سياق سلسلة من الجلسات المخصّصة لمتابعة نسق المشاريع الجارية بمختلف معتمديات ولاية توزر ودفع المتعطل منها، انعقدت، اليوم الخميس، بدار الشباب بتوزر، أشغال اليوم المحلي للتنمية بمعتمدية توزر، وذلك بحضور ممثلي الهياكل الإدارية وأعضاء المجلس المحلي المنتخب وممثلي المجتمع المدني.
وتم في مستهل الجلسة، التي أشرف على أشغالها والي توزر، شاهين الزريبي، تقديم فكرة عن المشاريع الجارية والمعطلة على وجه الخصوص، والتطرق إلى أسباب تعطلها ومن بينها، وفق ما جاء في عرض لدائرة المجلس الجهوي بولاية توزر، ما يتعلق بالإجراءات القانونية كطول الدراسات، وتعقد الإجراءات الإدارية في إعداد ملف التمويل، فضلا عن عزوف المقاولين عن العروض المقدمة، والإشكال العقاري في تخصيص أراض للمشاريع
وتركزت تدخلات الحضور، لاسيما من المواطنين والمجتمع التنموي، حول وضعية بعض المشاريع على غرار المسبح المغطى، والمركب السياحي شمسة، ووضعية سوق الجملة للتمور، والذي اقترح الحضور بشأنه أن يتم تخصيص فضاء آخر بدل الفضاء الموجود حاليا الذي لا يتوفر، حسب رأيهم، على المقومات الصحية لضمان سلامة المنتجات المعروضة، كما تم التطرق إلى الاستعداد لموسم التمور وخاصة توفر الناموسيات لتغليف العراجين.
من جهته، ذكر رئيس المجلس المحلي بتوزر، أمين عكروت، في تصريح لوكالة "وات"، أن جلّ المشاريع المعطلة أو المشاريع التي يتطلع المواطن لانجازها تهم الشأن البلدي على غرار المسلخ البلدي، ومسرح الهواء الطلق، والمسبح المغطى، لافتا أن الجهة لا تتوفر على مقاولات كبيرة بما يفسّر التعطّل الحاصل في عديد المشاريع والذي يترتب عنه تأخير في الإنجاز يتسبب بدوره في زيادة حجم الاعتماد المرصود للمشاريع.
ولتحسين نسق انجاز المشاريع واحترام الآجال، طالب النائب المحلي بضرورة تغيير قانون الصفقات العمومية، واعتماد مزيد من المرونة لاختصار الآجال والإجراءات، واصفا الوضع التنموي في معتمدية توزر بغير الجيد وغير المريح ودون المتوسط نتيجة غياب استثمارات عمومية وخاصة قادرة على تحسين الوضع التنموي والاجتماعي.
وشدّد على أن المواطن يحتاج اليوم إلى تحسين بعض الخدمات المرتبطة بجودة الحياة على غرار خدمات التطهير، والماء الصالح للشرب، والإنارة العمومية، والنظافة، وتحسين البنية التحتية للطرقات، وهي أمور موكولة للبلدية في جانب هام منها ويتم تقييم الوضع بشانها مع المكلف بتسيير بلدية توزر.
