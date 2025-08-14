توزر: النظر في الإشكاليات التنموية وأسباب تعطل مجموعة من المشاريع خلال اليوم المحلي للتنمية بمعتمدية توزر

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>

في سياق سلسلة من الجلسات المخصّصة لمتابعة نسق المشاريع الجارية بمختلف معتمديات ولاية توزر ودفع المتعطل منها، انعقدت، اليوم الخميس، بدار الشباب بتوزر، أشغال اليوم المحلي للتنمية بمعتمدية توزر، وذلك بحضور ممثلي الهياكل الإدارية وأعضاء المجلس المحلي المنتخب وممثلي المجتمع المدني.



وتم في مستهل الجلسة، التي أشرف على أشغالها والي توزر، شاهين الزريبي، تقديم فكرة عن المشاريع الجارية والمعطلة على وجه الخصوص، والتطرق إلى أسباب تعطلها ومن بينها، وفق ما جاء في عرض لدائرة المجلس الجهوي بولاية توزر، ما يتعلق بالإجراءات القانونية كطول الدراسات، وتعقد الإجراءات الإدارية في إعداد ملف التمويل، فضلا عن عزوف المقاولين عن العروض المقدمة، والإشكال العقاري في تخصيص أراض للمشاريع

