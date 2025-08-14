وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين بعبارات عنصرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689e5447c0a6e2.28543100_mqejifhgkpnlo.jpg width=100 align=left border=0>

تواجه الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لينوار شكوى قضائية من منظمة "إس أو إس راسيزم"، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل على قناة "سي نيوز" بشأن الجزائريين.



ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة محاولتها تدارك تصريحاتها، موضحةً: "من الواضح أنني كنت أقصد الآلاف، وليس الملايين. وبعد تصحيح ذلك، ما زلت أتمسك بتصريحاتي"، وذلك بعد أن أعلنت يوم الجمعة أن "ملايين الجزائريين يستطيعون سحب سكين في المترو، أو في محطة قطار، أو في الشارع، أو في أي مكان، أو ركوب سيارة ودهس حشد من الناس".

