الطاهري: منشور الغاء التفرغ النقابي جاء للتأجيج أو ربما لإرضاء الأنصار

انتقد سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منشور رئيسة الحكومة القاضي بـ إلغاء التفرغ النقابي، معتبرا أنه جاء في توقيت سياسي حساس يهدف، حسب قوله، إلى "إشعال فتيل الحرب على الحق النقابي" وإيصال رسالة مفادها أن الحكومة ماضية في التضييق على العمل النقابي.



وفي تصريحه لـ إذاعة الديوان أف أم اليوم الخميس، أوضح الطاهري أن التفرغ النقابي انتهى فعليا منذ سنة 2022، وأن ما ورد في المنشور يعكس "واقعًا غير موجود على أرض الميدان"، مؤكدا أنه يندرج إمّا في إطار التأجيج أو لإرضاء الرأي العام والأنصار، على حد تعبيره.

