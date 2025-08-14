Babnet   Latest update 21:58 Tunis

الطاهري: منشور الغاء التفرغ النقابي جاء للتأجيج أو ربما لإرضاء الأنصار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d9fb944f8f40.31007052_qimloehpknjfg.jpg width=100 align=left border=0>
انتقد سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منشور رئيسة الحكومة القاضي بـ إلغاء التفرغ النقابي، معتبرا أنه جاء في توقيت سياسي حساس يهدف، حسب قوله، إلى "إشعال فتيل الحرب على الحق النقابي" وإيصال رسالة مفادها أن الحكومة ماضية في التضييق على العمل النقابي.

وفي تصريحه لـ إذاعة الديوان أف أم اليوم الخميس، أوضح الطاهري أن التفرغ النقابي انتهى فعليا منذ سنة 2022، وأن ما ورد في المنشور يعكس "واقعًا غير موجود على أرض الميدان"، مؤكدا أنه يندرج إمّا في إطار التأجيج أو لإرضاء الرأي العام والأنصار، على حد تعبيره.

تفاصيل المنشور الحكومي

المنشور عدد 11، الصادر في 11 أوت 2025، والذي نُشر على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، ينص على اعتبار جميع التراخيص السابقة المتعلقة بالتفرغ النقابي لاغية ابتداءً من تاريخ صدوره. كما دعا الوزراء وكتّاب الدولة إلى:

* ضبط قائمات الأعوان الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية بالوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية.
* دعوتهم للالتحاق فورًا بمراكز عملهم الأصلية.
* اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في صورة عدم احترام المعنيين بأحكام المنشور.


