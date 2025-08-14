تونس تشارك في قمة الاستثمار في المياه في افريقيا  2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689e1f47781b90.53621454_ikqpemgnohjlf.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس ممثلة في وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ، في قمة الاستثمار في المياه بأفريقيا 2025، التي ينظمها الاتحاد الأفريقي وحكومة جنوب إفريقيا .

وتعقد هذه القمة التي تنتظم تحت شعار "التضامن، المساواة، والاستدامة"، في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 أوت 2025،

ويشارك في التظاهرة رؤساء دول أفارقة، ووزراء، ومستثمرين عالميين، وممثلين عن مؤسسات التنمية.

