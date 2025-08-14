وسيم الصيد يشارك في الدورة الدولية لكرة الطاولة بالسويد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679b36e6826728.61972942_gmfljnkiephoq.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك وسيم الصيد في الدورة الدولية لكرة الطاولة بمدينة مالمو السويدية من 14 الى 24 اوت الجاري، حسب ما أفاد بيه مدرب المنتخب الوطني للاختصاص غازي بالكاهية وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس.

وبيّن بالكاهية أن الصيد سيكتفي بخوض مسابقة الفردي، دون ان يخوض مسابقتي الزوجي فتيان والزوجي مختلط.

ويباشر الصيد مشاركته في البطولة غدا الجمعة من خلال مواجهة البلجيكي مارتين اليقرو لحساب الدور التمهيدي الاول.





جدير بالذكر أن الصيد توّج مؤخرا بلقب كأس افريقيا للشبان بنيجيريا.