Babnet   Latest update 18:40 Tunis

وسيم الصيد يشارك في الدورة الدولية لكرة الطاولة بالسويد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679b36e6826728.61972942_gmfljnkiephoq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 18:35 قراءة: 0 د, 23 ث
      
يشارك وسيم الصيد في الدورة الدولية لكرة الطاولة بمدينة مالمو السويدية من 14 الى 24 اوت الجاري، حسب ما أفاد بيه مدرب المنتخب الوطني للاختصاص غازي بالكاهية وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس.
وبيّن بالكاهية أن الصيد سيكتفي بخوض مسابقة الفردي، دون ان يخوض مسابقتي الزوجي فتيان والزوجي مختلط.
ويباشر الصيد مشاركته في البطولة غدا الجمعة من خلال مواجهة البلجيكي مارتين اليقرو لحساب الدور التمهيدي الاول.

جدير بالذكر أن الصيد توّج مؤخرا بلقب كأس افريقيا للشبان بنيجيريا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313349


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 أوت 2025 | 20 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:14
16:10
12:31
05:36
04:00
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
34°-24
34°-25
35°-24
35°-25
  • Avoirs en devises
    24134,8

  • (14/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34879 DT        1$ =2,91891 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    