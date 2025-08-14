بلدية باردو تدعو متساكنيها الى ضرورة الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2025
دعت بلديّة باردو متساكنيها الى ضرورة الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2025
وأفادت بلديّة باردو في بلاغ لها، اليوم الخميس، ان العفو الجبائي يمنح عدّة امتيازات من أهمّها التّخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها.
وأفادت بلديّة باردو في بلاغ لها، اليوم الخميس، ان العفو الجبائي يمنح عدّة امتيازات من أهمّها التّخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها.
كما سيخوّل العفو الجبائي لمتساكني المنطقة التّخلي عن جميع خطايا التّأخير ومصاريف التّتبع المتعلقة بها بالنسبة الى المطالبين بالأداء من الاشخاص الطبيعيين.
واشترط البلاغ دفع كامل المبلغ المستوجب بعنوان معاليم سنة 2025 الى جانب دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان معاليم سنوات 2022 و 2023 و 2024
ويمكن، أيضا، للمعنيين بهذا العفو إبرام رزنامة خلاص في هذه المبالغ وتسديدها على أقساط.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313339