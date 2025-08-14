بلدية باردو تدعو متساكنيها الى ضرورة الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/lebardo.jpg width=100 align=left border=0>

دعت بلديّة باردو متساكنيها الى ضرورة الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2025



وأفادت بلديّة باردو في بلاغ لها، اليوم الخميس، ان العفو الجبائي يمنح عدّة امتيازات من أهمّها التّخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها.

