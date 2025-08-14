Babnet   Latest update 20:10 Tunis

بلدية باردو تدعو متساكنيها الى ضرورة الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/lebardo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 20:10
      
دعت بلديّة باردو متساكنيها الى ضرورة الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2025

وأفادت بلديّة باردو في بلاغ لها، اليوم الخميس، ان العفو الجبائي يمنح عدّة امتيازات من أهمّها التّخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها.



كما سيخوّل العفو الجبائي لمتساكني المنطقة التّخلي عن جميع خطايا التّأخير ومصاريف التّتبع المتعلقة بها بالنسبة الى المطالبين بالأداء من الاشخاص الطبيعيين.

واشترط البلاغ دفع كامل المبلغ المستوجب بعنوان معاليم سنة 2025 الى جانب دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان معاليم سنوات 2022 و 2023 و 2024

ويمكن، أيضا، للمعنيين بهذا العفو إبرام رزنامة خلاص في هذه المبالغ وتسديدها على أقساط.


