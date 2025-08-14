سليانة: بلدية بورويس تتسلم 27 حاوية حديدية جديدة وتبرمج اقتناء معدات أخرى ثقيلة لدعم جهود العناية بالبيئة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg width=100 align=left border=0>

تسلمت بلدية بورويس التابعة لولاية سليانة، أمس الأربعاء، 27 حاوية فضلات حديدية جديدة، كما وضعت برنامجا لاقتناء مزيد من المعدات لدعم مجهوداتها في مجال النظافة والعناية بالبيئة والمحافظة على جمالية المحيط، من بينها شاحنة كبيرة و جرارين اثنين، وآلة لجهر الخنادق في إطار صفقة مجمعة من قبل صندوق القروض والجماعات المحلية، ووفق الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية, رضوان الحرباوي.

وأضاف الحرباوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن البلدية بصدد اتمام اجراءات تسلم 40 حاوية، كما برمجت اقتناء شاحنة قالبة ضاغطة في اطار صفقة مجمعة، فضلا عن برمجة اقتناء آلة لتسريح وجهر الخنادق.

وأشار، من جهة أخرى، إلى تواصل حملات النظافة المكثفة بمختلف شوارع مدينة بورويس وأنهجها ومناطق التوسع وعدد من الأراضي البيضاء، موضحا أن حملات النظافة تمثّل إحدى خدمات القرب الأساسية للمواطن الرامية إلى الحفاظ على جمالية المدينة وضمان محيط عيش صحي وسليم.

