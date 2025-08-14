بورصة تونس: إطلاق تداول أسهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي

دق الجرس ببورصة تونس، الخميس، إيذانا بانطلاق تداول أسهم شركة "تأمينات بي أن أ" (البنك الوطني الفلاحي)، على مستوى السوق الرئيسية، إثر توقف دام ثلاث سنوات.



وبهذا الإدراج، يرتفع عدد المؤسسات المدرجة ببورصة تونس إلى 75 مؤسّسة. وحدد سعر إدراج أسهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي ب3،480 دنانير.



وأشار مدير عام "تأمينات بي أن أ"، فاكر رايس، خلال الحفل، الذّي انتظم بالمناسبة، إلى أن هذا الإدراج يشكل خطوة حاسمة في تطوير الشركة. وأضاف "أبعد من العمليّة المالية، يعد هذا الإدراج إلتزاما قويّا نحو حرفائنا ومستثمرينا، من أجل توفير المزيد من الضمانات والأداء والثقة".وتابع إنّ طرح أسهم الشركة في السوق الرئيسية للبورصة يطلق عهدا جديدا لتأمينات البنك، وسيسمح ذلك بتعزيز الصلابة المالية للشركة ويسرع من وتيرة مشاريعها الاستراتيجية ويساهم بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني.وأوضح رايس "نود أن نكون شريكا موثوقا به على المدى الطويل للمؤمنين، ومحركا للنمو المستديم للمساهمين".ولتحقيق هذه الأهداف، تمّ رسم محاور استراتيجية واضحة من قبل تأمينات البنك الوطني الفلاحي، منها أساسا، استقرار معدل تأمين الخسائر، والسيطرة على تكاليف تأمين السيّارات، وزيادة متوسط التأمين على السيارات، وتطوير الخدمات المصرفية/التأمين.وأشار مدير عام تأمينات البنك الوطني الفلاحي، أنّ الشركة سلكت طريقا لم يكن سهلا، على مدى السنين، وتمكنت من تجاوز عجز قدره 92 مليون دينار في سنة 2017، إلى نتيجة إيجابية بقيمة 16 مليون دينار، حاليا، "ولم يكن ذلك ممكنا إلا بفضل جهود كبيرة واستراتيجية دقيقة".وأوضح رايس "إنّ تحويل أموال ذاتية سلبية في حدود 34 مليون دينار خلال 2017، وتحقيق مستوى إيجابي تاريخي خلال سنة 2024 بأكثر من 101 مليون دينار، يعكس أداء جماعي فعلي".وأبرز المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، أن انطلاق تداول أسهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي من شأنه أن يحفز شركات أخرى على الدخول إلى البورصة، لا سيما، الناشطة في قطاع التأمين، الذّي يكتسي أهمية ضمن الاقتصاد التونسي.يذكر أنّ يوم 6 أوت 2025، أعلنت هيئة السوق المالية، عن إسداء تأشيرتها لإدراج أسهم شركة التأمين عن طريق الاكتتاب المباشر على مستوى السوق الرئيسية لبورصة تونس.ووافق مجلس إدارة البورصة، منذ يوم 24 جوان 2025، على مستوى المبدأ لإدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية للبورصة.وأوضح أن "القبول النهائي لـ 87391790 سهم بقيمة، إسمية قدرها دينار واحد للسهم الواحد، يظل رهين تقديم نشرة اكتتاب، مضيفا أنّه "قرر اعتماد سعر إدراج سيكون في مستوى متوسط السعر خلال اخر خمس حصص تداول، سبقت عمليّة الإدراج".وقد تمّ إحداث تأمينات البنك الوطني الفلاحي، التّي كانت تعرف، سابقا، تحت إسم "أمي للتأمين"، سنة 2003 تبعا لتحويل محفظة شركة التعاونية للتأمين وإعادة التأمين "إتحاد".