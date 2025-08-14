انطلاق الحملة الوطنية لمراقبة التكييف الفردي بمشاركة أكثر من 50 فريق مراقبة مشترك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689e0a84acb628.04991855_lipjqfmeonkhg.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، الخميس، الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردي في مختلف مسالك التوزيع.



ويشارك في هذه الحملة الوطنية، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أكثر من 50 فريق مراقبة مشترك (تجارة، وديوانة، وداخلية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة).

