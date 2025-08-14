Babnet   Latest update 17:11 Tunis

انطلاق الحملة الوطنية لمراقبة التكييف الفردي بمشاركة أكثر من 50 فريق مراقبة مشترك

Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 17:07
      
انطلقت، الخميس، الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردي في مختلف مسالك التوزيع.

ويشارك في هذه الحملة الوطنية، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أكثر من 50 فريق مراقبة مشترك (تجارة، وديوانة، وداخلية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة).



وتهدف هذه الحملة إلى التصدي لترويج أجهزة التكييف المتأتية من السوق الموازية ومنع تداول المكيّفات، التّي يمنع ترويجها في السوق الداخلية، فضلا عن التثبت من مدى مطابقة المكيّفات المعروضة للشروط الفنية المنصوص عليها.

وتندرج هذه الحملة، بحسب المصدر ذاته، في إطار الحرص على تعزيز نجاعة استهلاك الطاقة في تونس وضمان جودة الأجهزة المعروضة في السوق، بما يساهم في تقليص الضغط على شبكة الكهرباء وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.


