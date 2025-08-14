توننداكس ينهي جلسة الخميس على وضع شبه مستقر في ظل تداول قرابة 8ر7 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb9fcd1f21713.83765558_nhkqioegmjflp.jpg width=100 align=left border=0>

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، تداولات الخميس،على وضع شبه مستقر عند مستوى 05ر0 بالمائة مدركا مستوى 11839 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وتداول المستثمرون في سوق البورصة مبلغا قارب 8ر7 مليون وقد استفاد سهم مخابر يونيماد من زهاء 5ر5 مليون دينار من إجمالي التداولات وأنهي الجلسة على تراجع بنسبة 2ر3 بالمائة عند مستوى 100ر9 دينار.

وتصدر سهم بنك تونس والإمارات، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 4ر4 بالمائة ليصل الى مستوى 310ر4 دينار في حين حقق سهم النقل تطورا ايجابيا بنسبة 3 بالمائة لينهي الجلسة على سعر 900ر13 دينار.





وتراجع، في المقابل، سهم الشركة الدولية للايجار المالي،بنسبة 4 بالمائة الى 600ر25 دينار متبوعا بسهم اسمنت بنزرت بنسبة 9ر3 بالمائة وسعر في حدود 490ر0 دينار.