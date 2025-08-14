بنزرت: حجز عدد هام من التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات خلال حملة رقابة مشتركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ddc067f2953.46344356_hkemfijnlpgqo.jpg width=100 align=left border=0>

حجزت الأجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت، اليوم الخميس، خلال حملة جهوية موسعة، عددا هاما من التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات الطاقية والفنية، وحرّرت محاضر اقتصادية وديوانية وتنابيه ضد المخالفين من أصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع هذه الآلات.



وأوضح المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البحاوي، في تصريح لصحفي "وات"، ان هذه الحملة، التي اشرف عليها ميدانيا رئيس اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب والي بنزرت سالم بن يعقوب، تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة ومراقبة أجهزة التكييف المخصصة للاستعمال المنزلي، وتنفيذا للقرارات الوزارية القاضية بمزيد التحكم في الطاقة.

