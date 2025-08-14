Babnet   Latest update 14:10 Tunis

بنزرت: حجز عدد هام من التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات خلال حملة رقابة مشتركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ddc067f2953.46344356_hkemfijnlpgqo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 14 Août 2025
      
حجزت الأجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت، اليوم الخميس، خلال حملة جهوية موسعة، عددا هاما من التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات الطاقية والفنية، وحرّرت محاضر اقتصادية وديوانية وتنابيه ضد المخالفين من أصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع هذه الآلات.

   وأوضح المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البحاوي، في تصريح لصحفي "وات"، ان هذه الحملة، التي اشرف عليها ميدانيا  رئيس اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب والي بنزرت سالم بن يعقوب، تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة ومراقبة أجهزة التكييف المخصصة للاستعمال المنزلي، وتنفيذا للقرارات الوزارية القاضية بمزيد التحكم في الطاقة.



 وأضاف أن أكثر من 9فرق مراقبة من مصالح الادارة الجهوية للتجارة، والديوانة، والامن الوطني باقليم بنزرت، والشرطة والحرس البلديين، شاركت في تنفيذ الحملة التي توجهت لمراقبة المحلات المختصة في بيع التجهيزات الكهرومنزلية، وعدد من المخازن المعلنة والعشوائية الواقعة في أكثر من 7معتمديات بالجهة ،على ان تتواصل خلال الايام المقبلة لتشمل بقية المعتمديات.
يشار إلى أنه من بين عناصر الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة، الشروع في تنفيذ سلسلة حملات مراقبة مشتركة بين مصالح المراقبة بوزارة التجارة والأمن الوطني والديوانة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تستهدف أجهزة  التكييف المعدة الاستعمال المنزلي وخاصة منها المتأتية من المسالك الموازية ومسالك التهريب، والتي لا تستجيب للشروط الفنية والقانونية للتحكم في الطاقة وتتسب في استغلال مفرط للطاقة وإنعكاسات سلبية واضرار بشبكة التنوير تؤدي إلى الانقطاعات المتكررة، اضافة الى مخاطرها على صحة المواطن، وفق نفس المصدر.


Babnet

