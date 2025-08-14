زغوان: الشروع في تحيين الدراسة الفنية لمشروع توسعة مبيت مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

شرعت مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني في إجراءات تحيين الدراسة الفنية لمشروع توسعة مبيت مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان، وذلك ضمن مخرجات الزيارة الميدانية التي أداها وزير التشغيل رياض شوّد إلى ولاية زغوان يوم 13 جوان 2025.

وأوضح المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني، أنيس الأشهب، في تصربج لوكالة "وات"، أن مشروع التوسعة يتضمن إحداث فضاء إضافي يتسع لـ100 سرير في مبيت المركز لتصبح طاقة استيعابه 172 سريرا، وهي توسعة فرضها الإقبال المتزايد على المركز الذي يضم اختصاصات تحفز على الانتصاب للحساب الخاص من جهة وتستجيب، من جهة أخرى، لحاجيات المؤسسات الصناعية المنتصبة في زغوان (أكثر من 300 مؤسسة) من اليد العاملة .

وذكر أن هذا المركز، الذي يؤمه حوالي 560 متكوّنا سنويا، يضم 8 اختصاصات تتعلق أهمها بالصيانة الصناعية، وميكانيك وكهربة السيارات، واللحام، ومن المؤمل أن تكون الدراسة الفنية لمشروع توسعته جاهزة قبل موفى السنة الجارية.

