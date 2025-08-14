Babnet   Latest update 09:14 Tunis

صوفية صادق تحتفي بالوطن والحب والمرأة على ركح قرطاج في عيد المرأة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689d9b9a3cbc83.28517390_pnjegkmihfqlo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 09:14
      
عادت الفنانة صوفية صادق، ليلة 13 أوت 2025، بعد غياب دام ثماني سنوات، لتلتقي جمهورها في مهرجان قرطاج الدولي عبر عرضها "سيدتي" في إطار الاحتفاء بعيد المرأة.

عرض احتفالي برمزية وطنية وإنسانية


افتتح الحفل بعرض بصري لأسماء وصور نساء تونسيات مؤثرات في مجالات الفنون والمجتمع والسياسة، تلاها أداء كوكتال وطني من أغاني "يا تونس"، "تونس يا بلد النصر"، "عهد الله"، و"أقسمت بالوطن"، في إعلان واضح لعشق الفنانة لوطنها وإشادتها بمكاسب المرأة التونسية.


تنقل بين المقامات والألوان الغنائية

بين البياتي والكردي والراست والحجاز، قدمت صوفية صادق مزيجًا من الأغاني الطربية والرومانسية والوطنية، بإخراج موسيقي معاصر حافظ على روح الموسيقى العربية الكلاسيكية، بمرافقة المايسترو راسم دمق وعازفين متميزين مثل البشير السالمي.

لمسات من الذاكرة التونسية والعربية

أعادت الفنانة إحياء روائع التراث التونسي مثل "بنت العرجون" و"ساق نجعك"، وأغانيها الخاصة باللهجة التونسية على غرار "عامل في لنحبو" و"برا عمل على روحك". كما تخللت السهرة كوكتيلات شرقية تضمنت "تحلى الليالي" و"عشقتك"، إلى جانب أغنيات ملتزمة لفلسطين مثل "القدس تصيح" و"استيقظي يا أمتي".

تحية لفلسطين وإرث الأغنية الملتزمة

خصصت صوفية صادق فقرة لفلسطين بعنوان "القدس تصيح"، وأدت أغنية "شيّد قصورك" للشيخ إمام، بالإضافة إلى مقطوعات من إرث أم كلثوم مثل "أغدا ألقاك" و"بعيد عنك"، قبل أن تختتم الحفل بأغنية "يا تونس" في عودة رمزية إلى نقطة البداية.


Babnet

