صوفية صادق تحتفي بالوطن والحب والمرأة على ركح قرطاج في عيد المرأة

عادت الفنانة صوفية صادق، ليلة 13 أوت 2025، بعد غياب دام ثماني سنوات، لتلتقي جمهورها في مهرجان قرطاج الدولي عبر عرضها "سيدتي" في إطار الاحتفاء بعيد المرأة.



عرض احتفالي برمزية وطنية وإنسانية



تنقل بين المقامات والألوان الغنائية



لمسات من الذاكرة التونسية والعربية



تحية لفلسطين وإرث الأغنية الملتزمة



افتتح الحفل بعرض بصري لأسماء وصور نساء تونسيات مؤثرات في مجالات الفنون والمجتمع والسياسة، تلاها أداء كوكتال وطني من أغاني "يا تونس"، "تونس يا بلد النصر"، "عهد الله"، و"أقسمت بالوطن"، في إعلان واضح لعشق الفنانة لوطنها وإشادتها بمكاسب المرأة التونسية.بين، قدمت صوفية صادق مزيجًا من الأغاني الطربية والرومانسية والوطنية، بإخراج موسيقي معاصر حافظ على روح الموسيقى العربية الكلاسيكية، بمرافقةوعازفين متميزين مثلأعادت الفنانة إحياء روائع التراث التونسي مثل "بنت العرجون" و"ساق نجعك"، وأغانيها الخاصة باللهجة التونسية على غرار "عامل في لنحبو" و"برا عمل على روحك". كما تخللت السهرة كوكتيلات شرقية تضمنت "تحلى الليالي" و"عشقتك"، إلى جانب أغنيات ملتزمة لفلسطين مثل "القدس تصيح" و"استيقظي يا أمتي".خصصت صوفية صادق فقرة لفلسطين بعنوان "القدس تصيح"، وأدت أغنية "شيّد قصورك" للشيخ إمام، بالإضافة إلى مقطوعات من إرث أم كلثوم مثل "أغدا ألقاك" و"بعيد عنك"، قبل أن تختتم الحفل بأغنية "يا تونس" في عودة رمزية إلى نقطة البداية.