بمناسبة العيد الوطني للمرأة: وزارة الأسرة تشيد بريادة التونسيات وتجدّد التزامها بدعم حقوقهن

جدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء، التزامها الثابت بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت من كل عام، مثمّنة ما تبذله التونسيات من عطاء متواصل، وما يضطلعن به من أدوار فاعلة في بناء المجتمع وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، بالمناسبة، أن الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة يمثل فرصة متجددة للاعتزاز بما حققته المرأة التونسية من إنجازات فارقة، ولتسليط الضوء على مكانتها الريادية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، مؤكّدة المضي قدما في مسار تمكين النساء وضمان مشاركتهن الفاعلة في التنمية.

