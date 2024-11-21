قفصة: تسليم 6 اشعارات تمويل لنساء باعثات مشاريع في إطار برنامج "رائدات"

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تسلّمت 6 باعثات مشاريع بقفصة، اليوم الخميس، إشعارات تمويل لمشاريعهن المموّلة من قبل البنك التونسي للتضامن، وذلك في إطار برنامج "رائدات" الذي أطلقته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.



وأفاد المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة، المنصف العيساوي، في تصريح لوكالة "وات"، بأن قيمة هذه الاشعارات الجملية تقدر بـ65 الف دينار، بينما تتراواح قيمة الإشعار الواحد بين 7 آلاف دينار إلى 21 الف دينار، لفائدة نساء أصيلات معتمديات قفصة الجنوبية وام العرايس وزانوش والقطار، سينشئن مشاريعهن في قطاعات الخياطة واحداث مكتبات.





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وأضاف أن عدد اشعارات التمويل التي تم تسليمها لنساء باعثات مشاريع بولاية قفصة ضمن برنامج "رائدات"، بلغت، منذ بداية السنة وإلى حدود الشهر الجاري، 43 اشعارا بكلفة 495 ألف دينار، ساهمت في خلق 90 موطن شغل في مجالات فلاحية وخدماتية وصناعية.

وفي سياق متّصل، أشار العيساوي إلى أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أعدت برامج أخرى تهدف إلى تشجيع النساء على بعث مشاريعهن الخاصة على غرار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر محدودة الدخل الموجه للعائلات التي تتمتع ببطاقة علاج مجاني وتعريفة منخفضة والتي يمكن لها التقدم بفكرة بعث مشروع والحصول على تمويل ب10 آلاف دينار، بالإضافة إلى برنامج لبعث مشاريع لاسر الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي خاصة التي تعاني من صعوبات اقتصادية أو تفكك أسري، والتي يمكنها التقدم بملفات لتمويل افكار مشاريع للمندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالولايات للحصول على تمويلات.

وذكر العيساوي أنّ من بين البرامج أيضا برنامج "صامدة" لتمويل مشاريع للنساء ضحايا العنف الأسري والعنف الزوجي اللاتي يمكنهن التقدم بمطلب لتمويل مطلب فكرة مشروع حسب اختصاصهن وكفاءتهن المهنية، مؤكدا أن كلّ هذه البرامج ستمول ضمن اتفاقية بين الوزارة وكل من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى.