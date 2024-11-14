تلاميذ تونسيون يفوزون بثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية في أولمبياد الرياضيات العربي الرابع في الدوحة

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فاز أربعة تلاميذ تونسيين بثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية في أولمبياد الرياضيات العربي الرابع المنتظم بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ما بين 10 و14 نوفمبر الجاري وفق ما أفادت به اليوم وكالة تونس أفريقيا للأنباء منية الدغموري بوزويتة رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات.



وفاز كلّ من أوس الظاهري تلميذ بالسنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بالمنستير، وأسامة السويسي تلميذ بالسنة الرابعة رياضيات بمعهد المنزه الثامن بأريانة، ومحمّد كريم بوعلاق تلميذ بالسنة الأولى ثانوي بالمعهد النموذجي ببنزرت على ميداليات ذهبية في حين تحصل أيوب عبدولي على ميدالية فضية.





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وفازت تونس، التي كانت من بين الدول الأوائل خلال هذا الأولمبياد، على جائزة أفضل أداء حسب ذات المصدر.



ويقام أولمبياد الرياضيات العربي الرابع 2024 في دولة قطر، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من الأحد 10 نوفمبر وحتى الخميس 14 نوفمبر 2024.



ويشارك في أولمبياد الرياضيات العربي الرابع طلاب من مختلف البلدان العربية، حيث يتوقع أن يتمكن المشاركون من اختبار مهاراتهم في حل المشكلات الرياضية المعقدة.