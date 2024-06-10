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ناقش نواب مجلس الشعب، الاثنين، خلال يوم حواري برلماني، مشروعي قانونين يتعلق الاول بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بامتياز الاستغلال "عشتروت" فيما يتعلق الثاني بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بامتياز استغلال المحروقات "رحمورة".



ويندرج مشروعا القانونين في اطار تمشي عام للتعاطي مع الامتيازات التي شارفت مدتها على الانتهاء ووقعت المصادقة عليه صلب جلسة عمل وزارية انعقدت بتاريخ 17 ماي 2022.





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وتم امضاء اتفاقية استغلال حقل عشتروت (خليج قابس) في اكتوبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية لللانشطة البترولية، التي تقوم بدور المقاول، وشركة بيرونكو تونس اويل اند غاز المحدودة من جهة اخرى بنسبة 50 بالمائة لكل منهما



ويتاتى امتيازاستغلال عشتروت من رخصة البحث عن المحروقات خليج قابس البحرية والذي تم تاسيسه بمقتضى قرار عن وزير الاقتصاد الوطني في 30 جوان 1973 لمدة صلوحية ب 50 سنة تنتهي في 31 ديسمبر 2023.



ويعتبر حقل عشتروت من اهم الحقول النفطية في تونس حيث يبلغ معدل انتاجه اليومي حاليا 4700 برميل من النفط فيما يبلغ الاحتياطي المتبقي القابل للاستخراج حوالي 64 مليون برميل من النفط.



ومن المتوقع ان يبلغ حجم الاستثمارات التي سيتم انجازها على الامتياز 110 مليون دينار.



ويكتسي مواصلة الانتاج على مشروع عشتروت مردودية اقتصادية لكل من الدولة والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية اذ تقدر المردودية المنتظرة ب 175 مليون دولار على اساس سعر 60 دولار لبرميل النفط ويمكن ان تبلغ 213 مليون دولار عى اساس 70 دولار للبرميل



كما سيمكن المشروع الدولة من عائدات بحوالي 1663 مليون دولار بعنوان الاتاوة النسبية على انتاج المحروقات والضريبة على الارباح والحصة الموجهة لتزويد السوق المحلية بسعر تفاضلي وحصة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية باعتبارها شريك بنسبة 50 بالمائة.



واسند امتياز استغلال المحروقات رحمورة (صفاقس)بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 دسمبر 1992 لمدة صلوحية تمتد على 30 سنة انتهت في 14 جانفي 2023.



وامضيت الاتفاقية المتعلقة بحقل رحمورة في 11 ديسمبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية (51 بالمائة) وشركة بانورو ت ب س (يوكاي) برودكاشن المحدودة من جهة اخرى (49 بالمائة) .



ويحتوي حقل رحمورة على بئر منتج واحد بمعدل انتاج يومي بحوالي 380 برميل من النفط الخام علما وبلغ الانتاج الجملي للحقل الى موفى 2021 حوالي سبعة فاصل 4 مليون برميل من النفط في حين يقدر الاحتياطي المتبقي القابل للاستخراج ب 1،1 مليون برميل من النفط الخام.



وتقدمت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية بالاشتراك مع شركة بانورو بمطلب للحصول على امتياز استغلال جديد لمدة صلوحية ب 16 سنة .



وخلصت دراسة اقتصادية اجريت في الغرض الى ان مواصلة استغلال امتياز رحمورة يكتسي مردودية اقتصادية للدولة وللمؤسسة التونسية للانشطة البترولية اذ تقدر عائدات الدولة بحوالي خمسة واربعون فاصل 6 مليون دولار كما قدرت المردودية الاقتصادية المنتظرة للدولة قرابة اثان وثلاثون فاصل 7 مليون دولار مع التذكير بان الانتاج المتبقي القابل للاستخراج من الحقل يبلغ حوالي واحد فاصل 8 مليون برميل من النفط الخام.



وتم خلال اليوم البرلماني عرض التقرير الذي اعده اعضاء لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية صلب المجلس في ختام الزيارة التي ادوها الى حقلي عشتروت وحمرورة

في افريل 2024.



وتناولت تدخلات النواب الوضعية الكارثية لحقلي عشتروت ورحمورة و غياب عمليات الصيانة اضافة الى تهالك الالات ووجود عديد المشاكل التقنية والمالية مع عجز الشركات المشغلة عن الايفاء بالتزاماتها.



كما تطرقوا الى مشكل تقلص عدد الفرق العاملة بالمشروع والافتقار لابسط المعدات خاصة الصحية فضلا عن المشاكل البيئية وتراجع المردودية.