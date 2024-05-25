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ملاكمة - الملحق التأهيلي الأخير لأولمبياد باريس 2024: خروج التونسي علاء الدين الزيدي من الدور 32

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Publié le Samedi 25 Mai 2024 - 20:47 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انهزم الملاكم التونسي علاء الدين الزيدي (وزن 51 كلغ) اليوم السبت أمام الأرميني باريغام هاروتينان ضمن منافسات الدور 32 من دورة الملحق الترشيحي الأخير لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا بالعاصمة التايلندية بانكوك وذلك بايقاف المقابلة بقرار من الحكم.
وتستكمل المشاركة التونسية في هذا الملحق التأهيلي يوم الثلاثاء القادم بدخول الملاكمة اسلام الفرشيشي منافسات وزن 54 كلغ في مواجهة الأوكرانية أناستازيا كوفالشوك ضمن الدور السادس عشر.
يذكر أنّ الملاكمة التونسية ضمنت الى حدّ الآن مقعدا وحيدا في أولمبياد 2024 بتاهل خلود الحليمي في وزن 57 كلغ.


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