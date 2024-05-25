سليانة: مندوبية الفلاحة تدعو الى إتخاذ جملة من التدابير اللازمة للتوقي من الحرائق

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دعت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، كافة الفلاحين والمركبات الفلاحية الناشطة في ميدان الزراعات الكبرى، إلى إتخاذ جملة من التدابير والاحتياطات اللازمة للتوقي من الحرائق، وفق ما ورد في بلاغ صدر مساء أمس الجمعة على الصفحة الرئيسية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة

ومن بين الإحتياطات الوقائية، وفق ما ورد في البلاغ، صيانة ألات الحصاد والجرارات، مع ضرورة تجهيزها بجهاز الإطفاء وحصاد جوانب القطع وحرثها، خاصة المحاذية منها للطرقات والسكك الحديدية والمناطق السكنية، فضلا عن تقسيم القطع الكبرى إلى قطع صغرى وتوفير صهريج من الماء وجرار مجهز بمحراث طيلة فصل الصيف.

يذكر أن الجهة شهدت منذ أكثر من أسبوعين تقريبا حرائق بمزراع الحبوب بمعتمديتي قعفور وبرقو