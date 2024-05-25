الاهلي - الترجي - اليوم السبت في القاهرة... توزيع التذاكر المخصصة للترجي مجانا على احباء الفريق

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افادت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أنها اقتنت التذاكر المخصصة لجماهير الفريق في ملعب القاهرة بمناسبة لقاء الإياب لحساب الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية مع النادي الاهلي اليوم السبت



واضافت انه سيتم توزيع التذاكر مجانا على أحباء النادي وذلك اليوم السبت انطلاقا من الساعة الرابعة بتوقيت مصر أمام بوابة قاعة المؤتمرات بالمكان المخصص لوقوف السيارات الداخلي لملعب القاهرة (مدرج أولى يمين).





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كما افادت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أن المباحثات متواصلة مع المسؤولين المصريين للترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهير الترجي .

واكدت الهيئة المديرة في بلاغ لها على ضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مصر وتجنب إشعال الشماريخ في شوارع القاهرة وداخل الملعب وتفادي كل الهتافات والشعارات الممنوعة في الملاعب المصرية.



واعربت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي عن شكرها للمنظمين في مصر على تفهمهم وتعاونهم خاصة فيما يتعلق بالترفيع في تذاكر اللقاء المخصصة لجماهيرالنادي خلال مباراة يوم السبت



ويلاقي الترجي التونسي اليوم ( الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة - السادسة بتوقيت تونس ) بملعب القاهرة الدولي النادي الاهلي المصري في اياب نهائي رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم .وكان الفريقان تعادلا ذهابا في تونس 0-0.