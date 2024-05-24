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سليانة: السيطرة على حريق أتى على  7.5  هكتارات من الشعير بقعفور

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Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 22:34 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكّن أعوان وإطارات الادارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، بعد ظهر اليوم الجمعة، من إخماد حريق نشب بأراض زراعية بمنطقة البراقطة من معتمدية قعفور، وفق مصدر من الحماية المدنية.
وأضاف ذات المصدر، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحريق أتى على 7.5 هكتارات من الشعير (ملكيتها موزعة على 04 مواطنين بمساحات غير متساوية).
وأشار إلى أن اخماد الحريق استوجب تسخير سيارة إطفاء وشاحنة إطفاء وجرار فلاحي على ملك مواطن، لافتا إلى أن الأسباب تعود إلى تماس اسلاك كهربائية أثناء عملية حفر بأرض مجاورة.


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