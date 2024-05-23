المحامية وفاء الشاذلي: 'الحقوق والحريات في حالة موت سريري'

وتسائلت الشاذلي، لدى استضافتها في برنامج "بوليتيكا" على اذاعة الجوهرة، : "لا ندري لمصلحة من ما يتمّ الآن، ولكن ما نعلمه هو أنه ضدّ الوطن وهو الأهم"... فيديو