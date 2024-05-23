المحامية وفاء الشاذلي: 'الحقوق والحريات في حالة موت سريري'

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قالت المحامية وفاء الشاذلي، الخميس، إنّ "الحقوق والحريات في حالة موت سريري اليوم"، مشيرة إلى أنّ "ما يحدث في تونس لا يمكن اعتباره اعتباطيًّا وليس في صالح تونس...".
وتسائلت الشاذلي، لدى استضافتها في برنامج "بوليتيكا" على اذاعة الجوهرة، : "لا ندري لمصلحة من ما يتمّ الآن، ولكن ما نعلمه هو أنه ضدّ الوطن وهو الأهم"... فيديو
وتسائلت الشاذلي، لدى استضافتها في برنامج "بوليتيكا" على اذاعة الجوهرة، : "لا ندري لمصلحة من ما يتمّ الآن، ولكن ما نعلمه هو أنه ضدّ الوطن وهو الأهم"... فيديو
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