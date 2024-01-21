الالعاب الاولمبية الشتوية للشباب 2024 - الوريمي وغربال والمقراني يدخلون بداية الاسبوع المقبل غمار المنافسات

تفتتح كل من صوفي غربال وبية المقراني ( اختصاص التزحلق على الزلاجة – بوبسلاغ ) مشاركتهما في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية للشباب يوم الاثنين فيما يدخل جوناتان الوريمي غمار المنافسات الرسمية يوم الاربعاء المقبل حسب ما افاد به رئيس الوفد الرياضي التونسي وعضو المكتب التنفيذي للهية المديرة للجنة الوطنية الاولبية التونسية محمد عادل زهرة وكالة (وات).



وكان جوناتان الوريمي انهى سباقين إختباريين للبوبسلاغ في المرتبة الأولى والثانية كما تمكن من تحسين وقته مما يدعم حظوظه في إعتلاء منصة التتويج يوم الاربعاء المقبل موعد السباق الرسمي المقرر في برنامج الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب غانغوان 2024.

ويذكر ان الالعاب الاولمبية الشتوية للشباب افتتحت امس لتنطلق المنافسات اليوم في عدد من الاختصاصات الرياضية الشتوية بحضور محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطينة الاولمبية التونسية.



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وقد تم رفع علم تونس في حفل افتتاح العاب غانغوان ( كوريا الجنوبية 2024) لتسجل تونس اسمها لاول مرة في سجل الألعاب الاولمبية الشتوية.



ويذكر ان محرز بوصيان عضو اللجنة الدولية الأولمبية ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ادى زيارة إلى القرية الأولمبية للإطمئنان على ظروف إقامة وإعاشة الوفد الرسمي التونسي قبل يومين من انطلاق مسابقات التزحلق على الزلاجة.



وكان الثلاثي التونسي صوفي غربال وبية المقراني وجوناتان الوريمي سافروا منذ خمسة ايام الى كوريا الجنوبية للمشاركة في ألالعاب ألاولمبية الشتوية في اختصاص الزلاجة. ويراس الوفد محمد العادل زهرة كما يضم اخصائية العلاج الطبيعي منية حسني، والسويدي بيتر شيل مدرب جوناتان الوريمي وقد تم رفع علم تونس في حفل افتتاح العاب غانغوان ( كوريا الجنوبية 2024) لتسجل تونس اسمها لاول مرة في سجل الألعاب الاولمبية الشتوية.ويذكر ان محرز بوصيان عضو اللجنة الدولية الأولمبية ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ادى زيارة إلى القرية الأولمبية للإطمئنان على ظروف إقامة وإعاشة الوفد الرسمي التونسي قبل يومين من انطلاق مسابقات التزحلق على الزلاجة.وكان الثلاثي التونسي صوفي غربال وبية المقراني وجوناتان الوريمي سافروا منذ خمسة ايام الى كوريا الجنوبية للمشاركة في ألالعاب ألاولمبية الشتوية في اختصاص الزلاجة. ويراس الوفد محمد العادل زهرة كما يضم اخصائية العلاج الطبيعي منية حسني، والسويدي بيتر شيل مدرب جوناتان الوريمي