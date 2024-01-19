افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية للشباب 2024 - تونس تسجل حضورها للمرة الاولى في تاريخها

افتتحت اليوم الجمعة بملعب التزلج السريع بمدينة غانغوان بكوريا الجنوبية النسخة الرابعة من منافسات الالعاب الاولمبية الشتوية للشباب 2024 تحت شعار "دعونا نتالق" .



ويمثل تونس في هذه الالعاب التي ستتواصل الى غاية 1 فيفري القادم الثلاثي صوفي غربال وبية المقراني وجوناتان الوريمي في اختصاص الزلاجة.





وهي المشاركة الاولى لتونس في هذه الالعاب التي تقام بمشاركة حوالي 1800 رياضي تتراواح اعمارهم بين 15 و18 عاما من 79 دولة ضمن 15 اختصاصا.وجرى حفل الافتتاح بحضور رئيس كوريا الجنوبية ون سيوك-يول ورئيس اللجنة الدولية الاولمبية توماس باخ ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية وعضو اللجنة الدولية محرز بوصيان. وستقام المنافسات في 4 مدن وبلدات في مقاطعة "غانغوان".كما تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب لاول مرة خارج أوروبا منذ دورة الألعاب الافتتاحية في عام 2012 حيث استضافت إنسبروك في النمسا وليلهامر في النرويج ولوزان في سويسرا ذلك الحدث الرياضي في المرات السابقة.يذكر ان تونس تأهلت الى الالعاب الأولمبية الشتوية للشباب غانغوان 2024 للمرة الاولى في تاريخها بفضل الشاب التونسي جوناتان لوريمي الذي نجح في تخطي السباق الثامن في اختصاص الزلاجة فيما تاهلت التونسيتان بية المقراني وصوفي غربال بعد خوضهما في ديسمبر الماضي بمدينة اينسبروك النمساوية اخر سباق في مسار التصفيات في اختصاص التزلج.