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الوريمي وغربال والمقراني ورحلة تحقيق اول مشاركة تونسية في الالعاب الاولمبية الشتوية للشباب بكوريا

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 19:13 قراءة: 0 د, 50 ث
      
انطلقت اليوم رحلة البطلتين صوفي غربال وبية المقراني والبطل جونتان الوريمي ( اختصاص تزلج على الجليد ) الى العاصمة الكورية سيول للمشاركة في دورة الالعاب الشتوية للشباب 2024

فقد غادرت كل من غربال والمقراني اليوم تونس في اتجاه سيول عبر الدوحة مرفوقتين برئيس البعثة محمد العادل زهرة واختصاصية العلاج الطبيعي منية حسني فيما سافر جوناتان الوريمي بدوره صباح اليوم من ستوكهولم في اتجاه سيول مرفوقا بالمدرب بيتر شيل.

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وسيسجل الثلاثي التونسي (الوريمي -غربال -المقراني) أول مشاركة لتونس في ألعاب أولمبية شتوية في" اختصاص الزلاجة" في الألعاب الأولمبية الشتوية غانغوان 2024.

وكان عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصيان اجتمع امس بالمتزلجتين صوفي غربال وبية المقراني بحضور رئيس البعثة التونسية في الألعاب الاولمبية الشتوية محمد العادل زهرة (عضو الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية) وتوجه اليهما بعبارات التشجيع وقال لهما " المجد لكما ولزميلكما جوناتان الوريمي .لقد صنع ثلاثتكم التاريخ وأثبتم جدارة الشباب التونسي وقدرته على رفع التحديات".


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