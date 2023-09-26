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دورة "غانغ وون " للالعاب الاولمبية الشتوية2024 / الوريمي والغول والمقراني يراهنون على ترشيح تونس لاول مرة لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 14:30 قراءة: 1 د, 4 ث
      
اصبح الثلاثي التونسي في اختصاص التزلج والتزحلق على الجليد "البوبسلاغ " المتكون من جوناتان الوريمي وصوفي الغول وبية المقراني قريبا جدا من التاهل للمشاركة في في اختصاص البوبسلاغ ضمن دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في جانفي المقبل في غانغ وون (كوريا الجنوبية ) حسب ما افاد به مصدر من اللجنة الوطنية الاولمبية (كنوت).

ويراهن الثلاثي التونسي المقيم في الخارج من خلال مشاركته في عدد من الدورات التمهيدية في الفترة القادمة قبل شهر ديسمبر المقبل على جمع اكثرما يمكن من النقاط للحصول على بطاقة التاهل للمشاركة في الدورة الاولمبية الشتوية ( غانغ وون 2024 ) وتمثيل تونس لاول مرة في اختصاص "البوبسلاغ" ضمن دورة العاب اولمبية شتوية .

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ويذكر ان اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية اطلقت خطة عمل منذ العام الماضي من اجل اكتشاف عدد من الشبان التونسيين المقيمين في الخارج والمولعين بالرياضات الشتوية من اجل اعداد نخبة وطنية في الاختصاصات الرياضية الشتوية للمشاركة في اكبر تظاهرة رياضية شتوية في العالم

ومن جهة اخرى وفي سياق متصل بالالعاب الشتوية شارك محرز بوصيان رئيس اللجنة الاولمبية لتونسية في برشلونة في اشغال مؤتمر الاتحاد الدولي للتزلح والتزحلق على الجليد " بوبسلاغ" بدعوة من رئيس الاتحاد الدولي وكان مرفوقا بمنسق الرياضات الشتوية باللجنة الاولمبية الوطنية ايهاب عياد.
وتحادث بوصيان بالمناسبة مع رئيس الاتحاد الدولي للبوبسلاغ ايفو فرياني ونائبه الكوري شان مين شيون رئيس الجامعة الكورية الجنوبية للتزلج (البوبسلاغ).


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