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بطولة سان ديغو: أنس جابر تواجه الروسية أناستازيا بوتاتوفا في الدور ثمن النهائي

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 10:21 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تواجه اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميا غدا الأربعاء الروسية أناستازيا بوتاتوفا في الدور ثمن النهائي لبطولة سان ديغو ذات الـ 500 نقطة.  

وكانت أنس جابر قد أعفيت من خوض الدور الأول، عكس اللاعبة الروسية التي بلغت الدور ثمن النهائي بتغلبها على الأمريكية أليسيا باركس المصنفة 46 عالميا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6 - 2 و 5 - 7 و 6 - 4.

...

يذكر أنّ أنس جابر هي مصنفة أولى في الجدول الرئيسي لبطولة سان ديغو المقامة على الأراضي الأمريكية من 11 الى 16 سبتمبر.


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