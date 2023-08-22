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وزارة الخارجية وهيئة الانتخابات توقعان مذكرة تفاهم في مجال الإعداد المادّي واللّوجستي لمختلف المواعيد الانتخابية بالخارج

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 13:44 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وقع كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مذكرة تفاهم في مجال الإعداد المادّي واللّوجستي لمختلف المواعيد الانتخابية بالخارج.

وأكّد الوزير، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، استعداد الوزارة ومختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج للإسهام الفاعل في توفير شروط النجاح للعملية الانتخابية ومساعدة الهيئة على تمكين أبناء الجالية التونسية من ممارسة حقهم الانتخابي في كنف القانون وأحسن الظروف الممكنة.
من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستوى التعاون بين الوزارة والهيئة خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية السّابقة، مشيرا إلى أن الوزارة تعد شريكا أساسيا للهيئة في انجاح المواعيد الانتخابية وتيسير مشاركة أبناء الجالية التونسية بالخارج في مثل هذه الاستحقاقات.
...

وأشاد الجانبان بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة المتابعة المشتركة بين الوزارة والهيئة فيما يتصل بتنفيذ مجمل بنود هذه المذكرة وتذليل ما قد يعيق السير العادي للعملية الانتخابية بالخارج.



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