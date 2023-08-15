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ديوان الخدمات الجامعية: انطلاق عملية تقديم مطالب السكن الجامعي بداية من اليوم الثلاثاء بالنسبة لتجديد السكن ويوم 22 أوت الجاري للطلبة الجدد

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 14:32 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تنطلق عملية تقديم مطالب السكن الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024 ابتداء من اليوم الثلاثاء 15 أوت الجاري بالنسبة لتجديد السكن للفتيات، وبداية من يوم 22 أوت الجاري للطلبة الجدد، ويوم 30 من نفس الشهر للسكن الاستثنائي، وفق روزنامة نشرها ديوان الخدمات الجامعية للشمال.

وحدّدت الروزنامة آخر أجل لقبول الترشحات بالنسبة لتجديد السكن للفتيات يوم 31 ديسمبر 2023، فيما يتم الإعلان عن النتائج بداية من 30 أوت الجاري للمؤسسات المعنية بالعودة الجامعية يوم 4 سبتمبر القادم، و يوم 6 سبتمبر 2023 للمؤسسات المعنية بالعودة الجامعية يوم 12 سبتمبر القادم.

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ولفتت الى أن آخر أجل لقبول الترشحات بالنسبة لمطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد سيكون يوم 31 ديسمبر 2023، فيما يتم الإعلان عن النتائج بداية
من 28 أوت الجاري للمؤسسات المعنية بالعودة الجامعية يوم 4 سبتمبر القادم، ويوم 6 سبتمبر للمؤسسات المعنية بالعودة الجامعية يوم 12 سبتمبر 2023. 
 وفيما يخص مطالب السكن الجامعي الاستثنائي الذي يخص الإناث و الذكور المتحصلين على بكالوريا 2021 و بكالوريا 2022، فقد حدّد آخر أجل لقبول الترشحات  يوم 15 أكتوبر 2023، على أن يتم الإعلان عن النتائج بداية من غرة سبتمبر 2023 للمؤسسات المعنية بالعودة الجامعية يوم 4 سبتمبر القادم، ويوم 20 سبتمبر 2023 للمؤسسات المعنية بالعودة الجامعية يوم 12 سبتمبر 2023.
وشدد ديوان الخدمات الجامعية للشمال على أن الاستجابة لمطالب السكن الاستثنائي الواردة عليه ستكون في حدود الشغورات المتوفرة.


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