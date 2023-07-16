نابل: تقديرات أولية ببلوغ 26 ألف طن من كروم التحويل و12 ألف طن من كروم المائدة والفلاحون يشتكون عديد الصعوبات

ينتظر أن يبلغ إنتاج الكروم بولاية نابل خلال الموسم الحالي نفس معدلات الإنتاج الموسم الفارط وذلك بـ26 ألف طنا من كروم التحويل على مساحة تناهز 7 آلاف هكتارا و12 ألف طنا من كروم المائدة التي تقدر مساحتها الجملية بحوالي 1200 هكتارا، وذلك وفق التقديرات الأولية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.



وأفاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بقرمبالية، شكري بوزيري، انه من المتوقع أن تسجل صابة الكروم بمعتمدية قرمبالية، التي تساهم بحوالي 45 بالمائة من الإنتاج الوطني لكروم التحويل، زيادة بـ11 بالمائة في كروم التحويل لتصل الى 9 آلاف و500 طنا وب5 بالمائة في كروم الطاولة في حدود 6 آلاف طن مقارنة بالموسم الفارط.





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وأوضح بوزيري في تصريح لصحفية "وات"، اليوم الاحد، أنّ التّقلبات المناخية الأخيرة، التي اتسمت بنزول كميات من الامطار وارتفاع نسبة الرطوبة خلال شهر ماي 2023، ساهمت في زيادة الإنتاج لكن تسببت في ظهور بعض الأمراض منها "الميلديو" الذي يتطلب تكثيف عملية المداواة لضمان جودة المنتوج وهو ما يزيد من ارتفاع تكلفة الانتاج.



واكد على مزيد الإحاطة بتعاضديات الكروم نظرا لأهمية دورها في دعم الفلاحين لا سيما وان انخراطهم ضمن هذه التعاونيات يساهم بشكل كبير في حل الإشكاليات التي تعترض صغار الفلاحين والنهوض بالقدرة التنافسية للقطاع، لافتا إلى أن معتمدية قرمبالية تضم 5 معاصر تحويل.



وأشار إلى إشكالية الترويج التي يعاني منها الفلاح وانخفاض الأسعار بسبب دخول بلدان جديدة إلى الأسواق العالمية لاسيما وان القطاع المنظم يشهد تراجعا في الإنتاج بسبب تهرّم غابة الكروم وهو ما يستوجب تجديد الغراسات لضمان ديمومة القطاع الذي يستأثر بأهمية بالغة على مستوى التصدير.



وبين في هذا الصدد، ارتفاع نسبة تقليع غراسات الكروم ذات المردودية الضعيفة، إذ تراجعت خلال السنوات الأخيرة بنسبة 47 بالمائة لكروم التحويل لتتقلص المساحة من 13 ألف هكتار الى 7 آلاف هكتار، وبنسبة 41 بالمائة لكروم المائدة لتمر من 2150 هكتارا الى حوالي 1200 هكتارا.



وتحدث عدد من الفلاحين المنتجين للكروم بمعتمدية قرمبالية، في تصريحات لـ"وات"، عن الصعوبات العديدة التي يعيشها القطاع ومنها بالخصوص ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة أسعار المستلزمات الفلاحية والمبيدات الفطرية، مطالبين بضرورة دعم القطاع والإحاطة بالشركات التعاونية التي تعترضها عديد الصعوبات.



واثار الفلاح محمد المدايسي إشكالية ندرة اليد العاملة وارتفاع أسعارها مقابل تراجع أسعار العنب لاسيما وان قطاع الكروم يساهم سنويا بحوالي 900 ألف يوم عمل، لافتا الى ان نقص مياه الري يظل من الإشكاليات التي تؤرق الفلاحين وتمثل عائقا يحد من المردودية والجودة.



وتعد ولاية نابل من اهم المناطق المنتجة للكروم باعتبار أنها تضم حوالي 3 آلاف منتج وتساهم ب70 بالمائة من الإنتاج الوطني بالنسبة لعنب التحويل و12 بالمائة بالنسبة لعنب المائدة وتتوزع المساحات بالخصوص على معتمديات بوعرقوب وتاكلسة وقرمبالية وقربة وقليبية.